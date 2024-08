Nové informácie v prípade „kuchára Jožka“: Chce sa dohodnúť na treste, už čoskoro sa dozvieme viac

Obvinený Jozef H. sa priznal k ohavnému skutku, ktorý spáchal v prvý januárový týždeň v byte na Prievozskej ulici v Bratislave.

Zavraždil svoju priateľku Patríciu, ktorú našli policajti 4. januára v ohavnom stave, vedľa jej tela ležalo vedro s orgánmi a mala mať vyrezané aj srdce. Vyrezal jej časť tváre aj stehna. Obvinený na súde povedal, že s Patríciou vypili veľké množstvo alkoholu a následne sa pohádali. V amoku ju schytil oboma rukami pod krkom a začal ju škrtiť.

Vrah tiež prezradil, že chcel ísť po čine spáchať samovraždu. Chcel skočiť do Dunaja s dlažobnou kockou, ale nedokázal to. Skúšal sa tiež obesiť v pivnici pomocou elektrického kábla. Ani to mu nevyšlo, do obchodu si zašiel kúpiť vodku, s ktorou sa vrátil do pivnice, kde ho za nejaký čas našli policajti.

TV Noviny dnes priniesli informáciu, že obvinený podal podnet na začatie konania o dohode o vine a treste. „Do spisového materiálu bol doručený podnet obžalovaného na začatie konania o dohode o vine a treste,“ potvrdil pre TV Noviny prokurátor Patrik Hujsa.

„V predmetnej trestnej veci nebola uzavretá dohoda o uznaní viny a prijatí trestu, rovnako neprebehlo žiadne oficiálne stretnutie medzi prokurátorom a tohto času obžalovaným v otázke možného uzavretia dohody o uznaní viny a prijatí trestu,“ doplnil prokurátor.

Ako uzavreli TV Noviny, dozorový prokurátor sa k veci vyjadrí počas hlavného pojednávania.