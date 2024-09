Nikdy ste o ňom nepočuli: Miliardár zmizol zo zoznamu najbohatších ľudí sveta po tom, ako daroval 65 percent svojho majetku

Pokiaľ sa spomenie zoznam najbohatších ľudí na svete, každému určite napadnú muži, akými sú Elon Musk, Mark Zuckerberg či Jeff Bezos. Avšak existuje jeden boháč, o ktorom ste s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy predtým nepočuli. Má to však dobrý dôvod. O správe napísal portál India Times.

Reč je o indickom obchodnom magnátovi menom Ratan Tata. Nenápadný muž, ktorého väčšina z nás určite nepozná, pritom oplýva bohatstvom, o akom sa väčšine z nás ani nesníva.

Dlhé roky bol predsedom najväčšieho indického konglomerátu Tata Group. Nitky indického podniku siahajú napríklad do automobilového, oceliarskeho a hutníckeho priemyslu, do technologického sektora, telekomunikácií, energetiky, hotelierstva či finančných služieb. Okrem toho, že stojí za značkami, akými sú Land Rover či Jaguar, jeho meno nájdete napríklad aj v obchodnom registri spoločnosti Air India.

O podnikateľovi však dnes nepíšeme z dôvodu početných úspechov v biznise.

This 85-year-old built a $300B empire and discreetly donated over $100B to keep off the „billionaire’s list“

Owner of Jaguar and Land Rover, and India’s airline, steel, retail, car, and tech sectors.

Meet the greatest philanthropist you’ve never heard of: Ratan Tata pic.twitter.com/qyeMOKToAG

— Nico Garcia (@nicogarcia) August 26, 2024