Nika a Daniel si kúpili karavan a chcú pomáhať slobodne cestovať: Prenajmete si ho už za 12 eur, pripravia vám aj obed

Manželia Nika a Daniel Sedmákovci pochádzajúci z Lietavskej Svinnej v okrese Žilina sa rozhodli splniť si svoj sen. A vďaka tomu môžu pomáhať plniť si cestovateľské sny aj ďalším. Založili projekt s názvom vostvorici.na4kolesach a ponúkajú prenájom obytného karavanu – Oskara. Svojím príbehom môžu byť pre mnohých ľudí inšpiráciou urobiť to, po čom naozaj túžia. Presne tak, ako to urobili aj oni sami.

V rozhovore s Nikou a Danielom sa dozviete aj: prečo sa rozhodli zaobstarať si vlastný karavan – Oskara;

aká skúsenosť tomu predchádzala;

akou náhodou našli „ten pravý“;

pre koľko ľudí je Oskar určený a čím všetkým je vybavený;

na koľko dní najmenej si môžete Oskara prenajať a za koľko;

aký zážitok ním chcú Nika a Daniel cestovateľom dopriať.

Nadšenie pre dobrodružstvo a sloboda ich priviedli ku karavanu

Nika a Daniel túžili po spoločnom podnikaní. „Keďže sme mladý manželský pár nechceli sme sa hneď zadlžiť veľkým objemom peniažkov, ktoré by sme potrebovali napríklad na realizáciu ubytovania, a tak bolo pre nás reálnejšie kúpiť si autokaravan,“ približujú vznik ich projektu.

Daniel má blízko k prírode a dobrodružstvu, a preto na svoju rozlúčku so slobodou vycestoval na road trip po Švajčiarsku v obyčajnej neprispôsobenej otcovej dodávke. Nike sa zas páčil nápad zbaliť si pár osobných vecí a vyraziť na akékoľvek miesto, hlavne, aby bola s tými správnymi ľuďmi.

„Daniel už dva roky chodil po útulniach so svojou partiou, na stanovačky a večerné turistiky, kde musel vláčiť zakaždým 20-kilogramový ruksak, aby si vzal so sebou všetko potrebné. Takže predstava, že ho čaká na konci dňa sprcha, vychladené pivko z chladničky či možnosť uvariť si jedlo na sporáku, sa mu veľmi páčila.“ A presne túto Danielovu predstavu dokázal pohodlne naplniť karavan.

Uvedomila si podstatnú vec, na ktorú často zabúdame

Tesne pred ich svadbou sa ale Nike stala zásadná vec, ktorá napokon predchádzala tomu, že je ich projekt dnes úspešne na svete.

„Dlhé roky som odkladala návštevu svojej ženskej lekárky, keď už tesne tiahlo na našu svadbu s Dankom, povedala som si, že to musím stihnúť ešte ako Dolinajcová. Tak sa aj stalo. Nadišiel deň „D“ a s pocitom, že som úplne zdravý jedinec som mala zrazu v rukách fotku zo sona mojej akejsi nezvyčajnej „veci“, ktorú pani doktorka pomenovala ako tumor,“ vysvetľuje Nika.

„Takéto zistenie pred svadbou ma dostalo na kolená. Bála som sa, že ak sa to potvrdí, Daniel si ma nevezme a svadbu pred termínom budeme rušiť. Začala som premýšľať inak, bála som sa, že nestihnem veci a zážitky, ktoré som chcela. Po pár dňoch som si povedala, že sa z toho dostanem a budem žiť naplno. Do približne dvoch týždňov prišla chvalabohu radostná správa a moje telo bolo a je úplne v poriadku.“ Dodáva, že to tak malo byť, pretože vďaka tomuto „aha“ momentu si mnohé uvedomila.

Kúpu neplánovali okamžite, no dopadlo to inak

Po ich svadbe veci nabrali rýchle obrátky a ešte v ten istý víkend objavili inzerát karavanu, ktorý sa nachádzal iba pár minút od nich. Tak sa rozhodli ísť na obhliadku.

„Neplánovali sme hneď kúpu, mal to byť len proces, kedy sa porozhliadneme po možnostiach. Prvý karavan bol v skutku fajn, ale ako sme sa zhodli, len na osobné účely,“ vysvetľujú Nika s Danielom.

Napriek tomu, že tento karavan nebol pre nich ten pravý, jeho majiteľ iba medzi rečou spomenul, že má ešte jeden novší, v skvelom stave a komplet zariadený, ktorý si ale chce pravdepodobne nechať pre seba.

Napokon ho ale Nike a Danielovi ukázal. „Boli sme ochotní nechať okamžite zálohu a do týždňa sme sa rozhodli, dali dokopy peniažky, stihli obhliadku s automechanikom a karavan bol náš.“ Svoj karavan značky Fiat Ducato Traveller Knaus si v auguste kúpili a dali mu meno Oskar.

Prispôsobili ho, aby cestovanie s ním bolo ešte slobodnejšie

Ako Nika a Daniel spomínajú, Oskar bol pri kúpe v skvelom stave, chceli však, aby bol menej závislý od kempov. „A preto sme pridali solárny panel s výbavou k nemu, dokúpili nové periny, posteľnú bielizeň, poťahy na sedačky, vonkajšie kempingové posedenie a maličkosti do interiéru. Chceme zanechať jeho pôvodného ducha, ale, samozrejme, postupne, čo bude potrebné, prerobíme.“

Oskar je určený až pre 6 osôb a vďaka svojej kapacite môže byť ideálnym spoločníkom na výlety pre partie kamarátov alebo viacčlenné rodiny.

Chcú priniesť ľuďom unikátny zážitok za pár eur

„Nad kabínou sa nachádza posteľ pre dvoch, skladací stôl v kuchynke so sedačkami umožňuje posteľ pre ďalších dvoch ľudí, veľká kuchyňa s chladničkou, mrazničkou, plynovým sporákom, kuchynskou výbavou. Samostatná kúpeľňa so záchodom, umývadlom a sprchou v jednom. Má stojan na dva bicykle a markízu. Pre ďalších pasažierov vieme zabezpečiť stan a spacáky,“ vysvetľujú vybavenosť Oskara Nika a Daniel.

A keďže jeho prenajatie na deň stojí 70 eur, na jedného to vyjde necelých 12 eur, čo sa s cenou hotela či chaty nedá ani len porovnávať.

Aj na predĺžený víkend

Svojím projektom prenájmu karavanu chcú Nika a Daniel na jednej strane svojim zákazníkom sprostredkovať romantiku v prírode, na druhej aj dobrodružstvo, ktoré k takémuto spôsobu cestovania a spoznávania patrí. „Dnešný svet chce nezávislosť a pocit slobody, veľa cestovania a to všetko spĺňa dovolenka v karavane.“

Aby bolo cestovanie ešte pohodlnejšie, ponúkajú možnosť prípravy stravy pre zákazníkov podľa vlastného výberu. A práve to je podľa Niky a Daniela ich hlavným benefitom. A ďalším minimálna doba prenájmu.

„Po prezretí trhu a konkurencie nám chýbala možnosť prenajať si autokaravan len na predĺžený víkend v rámci sezóny, pretože myslíme aj na ľudí, ktorí nemajú vo svojej práci toľko dovolenky, alebo sa boja objednať si karavan hneď na prvýkrát na celý týždeň, keď si to ešte nevyskúšali, či je to pre nich to pravé orechové.“

Tešia sa pozitívnym reakciám

Ak keď je projekt Niky a Daniela iba na začiatku, Oskar si už stihol vyskúšať dovolenku so svojimi prvými zákazníkmi, ktorá podľa jeho majiteľov dopadla spokojnosťou.

„Pozitívne reakcie sme mali už od samotného začiatku spustenia nášho projektu a profilu na Instagrame. Ani sme nečakali, že sa toľkým ľuďom bude páčiť náš nápad, že ich bude baviť sledovať proces a že bude rezonovať s nimi náš príbeh. Čo na to povedať, je to fenomenálne! Sme za to obrovsky vďační a budeme robiť všetko pre to, aby dostali naši zákazníci najvyššiu kvalitu našich služieb, nezabudnuteľný zážitok a urobíme pre nich maximum, chceme sa stále zlepšovať a posúvať ďalej.“

Na záver dodávajú, že ľudia väčšinou ľutujú skôr to, čo neurobili, ako to, čo urobili, preto by podľa nich takýto zážitok mal byť na zozname každého človeka.

„Myslíme, že dnešná doba chce flexibilitu, nezávislosť a vniesť život do všedných dní. Cestovaním s domčekom na kolesách, ktorý viete kedykoľvek odparkovať, sa zdá byť život jednoduchší, viac prežívame okamihy v prítomnosti a venujeme sa svojim blízkym či priateľom bez starostí,“ uzatvárajú Nika a Daniel.