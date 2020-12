Niekoho opäť posadne démon: Najdesivejší horor všetkých čias dostane pokračovanie, fanúšikovia sa búria

A je to oficiálne. Legendárny a jeden z najdesivejších hororov svetovej kinematografie sa dočká ďalšieho pokračovania. Mnohí fanúšikovia sa po prvotných zverejnených informáciách voči tomu búrili, no teraz sa už o budúcnosť Exorcistu skutočne báť nemusia – projekt bude vo viac než dobrých rukách.

Podľa najnovších správ je totiž pokračovanie jedného z najpamätnejších hororových filmov nielen vo výrobe, ale známe sú aj mená, ktoré na ňom budú pracovať. Ako informoval web Unilad, sa o réžiu postará David Gordon Green, ktorý v roku 2018 na plátna kín priviedol kultovú sériu Halloween v novom spracovaní.

Posledné týždne sa objavovali informácie na filmovom webe IMDb, že do projektu bude zapojený aj režisér pôvodného filmu z roku 1973, tvorca William Friedkin. Ten ale ešte minulý týždeň správy dementoval. Ako uviedol na svojom profile na sociálnej sieti Twitter, nie je dostatok peňazí a motivácie na svete, ktoré by ho presvedčili, aby do toho išiel.

There’s a rumor on IMDB that I’m involved with a new version

Of The Exorcist. This isn’t a rumor, it’s a flat-out lie.

There’s not enough money or motivation in the world

To get me to do this.

— William Friedkin (@WilliamFriedkin) December 17, 2020