Neobvyklá vianočná tradícia Moniky Hilmerovej očarila fanúšikov. Mnohí rodičia by sa ňou mohli inšpirovať

Každý odpočítava dni do Štedrého dňa po svojom. Mnohí sa však zhodnú na jednom, adventný kalendár je príjemnou a chutnou formou hlavne pre deti. Hoci v bežných sa ukrývajú sladkosti, slovenská herečka pripravila pre svoje ratolesti netradičnejší spôsob, ako sa môžu tešiť na blížiace sa vianočné sviatky.

Čakanie na Vianoce spríjemňujú adventné kalendáre, v ktorých možno nájsť okrem sladkostí tiež kozmetiku, hračky a iné drobnosti od výmyslu sveta, ktoré potešia. Už dávno nie sú výsadou len detí, radujú sa z nich aj dospelí. Čo je však lepšie, ako pohľad na nadšené detské očká, keď otvoria „okienko“ na adventnom kalendári?

Adventný kalendár, aký sa len tak nevidí

Detskú radosť pri objavovaní darčekov, ktoré sa ukrývajú pod jednotlivými dňami na adventnom kalendári si uvedomuje aj známa herečka Monika Hilmerová, ktorá má každý rok pre svoje ratolesti pripravenú špecialitu. Tá sa len tak ľahko nevidí. „Špeciálny adventný kalendár pre deti pripravený… Ale tuším, musím nachystať nejaký s pamlskami aj pre našich psov,“ napísala herečka do popisku k fotografii, na ktorej je so svojimi zvieracími miláčikmi.

Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)



Ako ďalej uviedla, pre deti opäť pripravila nezvyčajnú formu adventného kalendára, ktorý sa na rozdiel od iných odlišuje jedným detailom. Nie je to len o objavovaní sladkostí a iných drobných darčekov, herečka sa postarala o to, aby sa do tohto procesu deti viac zapojili a trochu otestovali mozgové bunky.

„Túto „adventnú šnúru“, ako to my doma voláme, robím deťom od ich útleho detstva, ale odkedy vedela už staršia Zarka čítať, tak tam schovávam aj papierik s nejakou úlohou, mapkou, či návodom, kde a ako nájdu ten malý darček, sladkosť alebo nejakú malú pozornosť na ten deň,“ doplnila Monika.

Má to veľmi rada