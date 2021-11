Nemecko chce legalizovať marihuanu pre rekreačné účely. Bude ju možné kupovať ako v holandských coffee shoppoch

Budúca nemecká vláda plánuje povoliť rekreačné užívanie marihuany. Ak by sa to naozaj stalo, bolo by Nemecko už treťou krajinou v Európskej únie, kde by bola táto droga legálna aj pre iné ako liečebné účely.

Vláda chce legalizáciu

Nová nemecká vláda pozostáva z Nemeckých sociálnych demokratov, Zelených a z Liberálnych slobodných demokratov. Tieto tri strany sa zhodli na možnosti, že by mohli schváliť rekreačné užívanie marihuany, uvádza portál DW.

Rekreačne sa marihuana v EÚ užíva v Holandsku a v Luxembursku. V druhej spomínanej krajine sa tiež schválilo aj pestovanie marihuany pre nelekárske účely. Či nemecká vláda chystá povoliť aj pestovanie, zatiaľ jasné nie je.

4,7 miliardy eur do štátneho rozpočtu

Podľa vedcov z Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu by legalizácia marihuany vďaka daniam mohla Nemecku priniesť až 4,7 miliardy eur do štátnej pokladnice pripomína portál Seznam správy. Ďalej by mohlo vzniknúť až 27-tisíc nových pracovných miest.

Marihuana by tak mohla byť predávaná v špecializovaných obchodoch pre dospelú populáciu, podobne ako je to v Holandsku.

Výhodou by bolo tiež odľahčenie súdneho systému a nadväznosti ďalších štátnych aparátov, ktoré sa riešením perzekúcii týkajúcich sa marihuany zapodievajú. Nová vládna koalícia plánuje naopak sprísnenie regulácie marketingu a sponzoringu nikotínu a alkoholu.

Prípadná legalizácia, ak sa k nej pristúpi, sa má následne po štyroch rokoch vyhodnotiť.