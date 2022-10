Nemala rada sex, manžel ju nakazil syfilisom: Kurtizánu Mata Hari popravili za špionáž, jej smrť je opradená konšpiráciami

Mata Hari sa do dejín zapísala ako tanečníčka, zvodkyňa, zaklínačka mužov, ale aj ako špiónka. Francúzi ju napokon popravili za to, že pomáhala Nemcom. 15. októbra ubehlo od jej popravy už 105 rokov, jej život je však do dnešného dňa v značnej miere opradený množstvom záhad.

V článku sa dozviete aj: kto bola Mata Hari predtým, než sa stala femme fatale;

aké tragédie prežila;

ako sa z nej stala svetoznáma tanečnica, kurtizána a špiónka;

aké boli jej posledné momenty pred popravou.

Očarila riaditeľa školy, bola obeťou sexuálneho násilia?

O žene známej ako Mata Hari (pôvodom Holanďanka sa vlastným menom volala Margaretha Geertruida Zelle) v priebehu desaťročí po jej smrti kolovalo množstvo poloprávd a lží. Ako informuje All That Is Interesting, hovorí sa o nej, že bola dokonalou zvodkyňou a tanečníčkou. Pod fasádou krásnej kurtizány sa vraj ukrývala nebezpečná a nesmierne inteligentná špiónka. Precestovala množstvo krajín a plynule sa dohovorila niekoľkými jazykmi.

Margaretha bola jedinou dcérou (zo 4 detí) výrobcu klobúkov. Vďaka šťastnej investícii sa rodine istý čas veľmi dobre darilo a dievča bolo rozmaznávané, malo všetko, čo si len zaumienilo. Všetko sa zmenilo, keď o niečo neskôr rodinu postihol bankrot a Margarethe zomrela mama, píše web Thought Co.

Rodina sa doslova rozpadla a v 15 rokoch musela ísť Margarethe bývať ku krstnému otcovi. Ten ju poslal do školy, kde sa mala vyučiť za učiteľku v škôlke. Dievča ale úplne očarilo riaditeľa školy a keď škandál týkajúci sa ich aférky prepukol, musela Margarethe vzdelanie nechať tak a odísť k strýkovi (niektorí historici sa nazdávajú, že ju riaditeľ sexuálne zneužíval).

Mala slabosť pre mužov v uniformách

Keď mala 18 rokov, zareagovala na inzerát v novinách. O 20 rokov starší vojak Rudolph „John“ MacLeod si hľadal partnerku a ona neváhala a vydala sa za neho (vždy tvrdila, že radšej bude s chudobným dôstojníkom ako s bohatým bankárom).

Dvojica sa presťahovala do Indonézie a aj keď napätie medzi nimi kvôli Rudolphovej milenke a alkoholizmu neustále narastalo, Margarethe porodila dve deti. Aby toho nebolo málo, Rudolph bol sadistický a pokúsil sa ju zabiť kuchynským nožom. Margarethe ale prežila tragédiu, akú by nikto neprial ani tomu najhoršiemu nepriateľovi.

Jej syn zomrel, keď mal len 2 roky, dcérka zomrela neskôr v roku 1919. Manželia mali podozrenie, že ich deti otrávila nespokojná pestúnka. Napokon sa v roku 1902 dvojica rozviedla, vrátili sa do Holandska a Margarethe sa rozhodla pre nový začiatok v Paríži (svoju dcéru musela nechať v Holandsku s jej otcom).

Nemala rada sex, manžel ju nakazil syfilisom

Práve tu prijala nové meno a začala sa venovať herectvu a orientálnemu tancu. Pokúšala sa uživiť ako učiteľka nemčiny, klavíra, modelka pre maliarov či ako spoločníčka pre dámy. Podľa Mail Online sa ale ako tanečníčka vďaka svojmu pôvabu a zvodcovskému šarmu veľmi rýchlo prepracovala do vyššej spoločnosti. V roku 1914 podpísala zmluvu, vďaka ktorej mala 6 mesiacov vystupovať v Berlíne.

V priebehu rokov Mata Hari tancovala v súkromných salónoch po celej Európe, čo je však zvláštne, aj keď bola považovaná za zvodkyňu a kurtizánu, mala robiť mnohým dobre platiacim zákazníkom, údajne nemala rada sex, píše The Guardian. Vlastný manžel ju mal totiž nakaziť syfilisom. Niektoré zdroje uvádzajú, že práve na následky syfilisu mal po neúspešnej liečbe ortuťou zomrieť aj jej syn. Nebola šťastná, dokonca uvažovala nad samovraždou.

Ani dnes nie je jasné, komu vlastne pomáhala

Neskôr sa dostala do Amsterdamu, kde stretla nemeckého konzula Karla Kroemera. Ten jej údajne povedal, že hľadá špiónov a za jej služby jej ponúkol odmenu vo výške 50 000 frankov. V roku 1916 ju zas mal osloviť šéf francúzskej kontrarozviedky a niekoľkokrát ju presviedčať, aby ako špiónka pomáhala Francúzom. Vraj súhlasila a výmenou za milión frankov šla do Belgicka v snahe vylákať tajomstvá od vysokopostavených nemeckých dôstojníkov. Do dnešného dňa ale nie je celkom jasné, či a pre koho vlastne Mata Hari pracovala.

Podľa The Independent z nej Francúzsko urobilo v čase, keď vojaci umierali a hladovali v zákopoch, obetného baránka, ktorý mal odpútať pozornosť od obrovských krvavých strát na fronte. Hovorilo sa o nej, že sa kúpe v mlieku napriek tomu, že francúzske matky nemajú čo dať do úst vlastným deťom. MI5 tvrdila, že má rôzne dôkazy o jej zrade. Mala napríklad vyzradiť existenciu britskej tajnej zbrane – tankov.

Niektoré obvinenia tvrdili, že zapríčinila smrť najmenej 50 000 vojakov, aj keď počas súdneho procesu oficiálne neodzneli. Na súde bol predložený tisícstranový dokument, ktorý mal dokázať jej vinu. Ani jediná strana však nedokazovala, že Mata Hari naozaj pôsobila v roku 1916 ako nemecká špiónka. Objavili sa dokonca špekulácie o tom, že nenapomáhala Nemcom, ale Francúzom.

Pred popravou sa usmievala, katom sa pozerala do očí

Napokon ju za zatvorenými dverami po 45 minútach rozhodovania odsúdili na trest smrti. Aj jej smrť je opradená mnohými konšpiráciami. Objavili sa napríklad fámy, že si pred popravčou čatou mala obnažiť prsia a posielať vzdušné bozky. Prítomní novinári ale nič také nevideli. Pred svojich vrahov sa napokon Mata Hari postavila 15. októbra 1917. V deň svojej smrti si obliekla čierne pančušky, topánky s vysokými opätkami a zamatový plášť podšitý kožušinou.

Podľa portálu Rare Historical Photos odmietla, aby jej pred popravou zaviazala oči. Dvanástim katom sa pozerala do očí, keď ju zastrelili. Svedkovia tvrdia, že tesne predtým, ako sa ozvali výstrely, mala na tvári jemný úsmev, ako v časoch svojej najväčšej slávy. Po tom, čo padla na zem mŕtva, si po jej telo nikto neprišiel.

Samotní Francúzi ju neskôr označili za najlepšiu špiónku storočia. Od tých čias bola často vyobrazovaná ako nebezpečná a prefíkaná žena, teda femme fatale, ktorá využívala sex na manipuláciu mužmi. Niektorí historici si ale myslia, že samotná Mata Hari sa stala obeťou a o život ju pripravila slabosť pre mužov v uniformách.