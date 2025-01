Nejde o vtip: Trump to s kúpou Grónska myslí vážne, skupine BRICS hrozí 100-percentnými clami

Americký prezident Donald Trum má vážny záujem o kúpu Grónska, povedal vo štvrtok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Reagoval tak na znepokojené reakcie autonómneho dánskeho územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rubio v rozhovore pre rozhlasovú stanicu SiriusXM zľahčoval hrozbu použitia vojenskej sily proti Dánsku, ktoré je zároveň spojencom USA v NATO, uvádza AFP. V reakcii na Trumpove výroky o Grónsku však vyhlásil, že „nejde o vtip“. „Prezident Trump oznámil, čo má v úmysle urobiť, a to kúpiť ho,“ povedal minister. „Nejde však o získanie územia s účelom získania územia. Je to v našom národnom záujme a treba to vyriešiť,“ ozrejmil.

Podobný scenár ako v Panamskom prieplave?

Šéf americkej diplomacie v reakcii na tému záruk NATO voči Dánsku povedal, že Spojené štáty s krajinou majú obrannú dohodu o ochrane Grónska, pokiaľ bude napadnuté. „Keďže sme už zaň zodpovední, tak môžeme mať rovno aj väčšiu kontrolu nad tým, čo sa tam deje,“ vyhlásil.

Minister zároveň vyjadril obavy, že Čína získa v Grónsku pôdu prostredníctvom štátnych spoločností. „Je úplne reálne veriť, že Číňania sa nakoniec, možno aj v krátkom čase, pokúsia v Grónsku urobiť to, čo urobili v Panamskom prieplave a na iných miestach,“ dodal Rubio.

Skupine BRICS Trump hrozí 100-percentnými clami

Trump opakovane vyhlásil, že Panama americkým lodiam účtuje premrštené ceny a kritizoval podľa neho príliš silný vplyv Číny na tejto strategickej vodnej ceste. Tvrdenia, že poplatky za využitie prieplavu sú neprimerané Panama odmieta. Podľa miestnych úradov sa stanovujú transparentne na základe veľkosti a tonáže lodí, ktoré ním prechádzajú.

Samotný Trump vo štvrtok pohrozil, že na krajiny skupiny BRICS uvalí 100-percentné clá. Trump už predtým tomuto bloku pohrozil clami, ak vytvoria konkurenta voči americkému doláru. „Myšlienke, že sa krajiny BRICS budú snažiť vzdialiť od dolára, zatiaľ čo my budeme stáť bokom a pozerať sa, je KONIEC,“ napísal Trump na platforme Truth Social.

„Od týchto zdanlivo nepriateľských krajín budeme požadovať záväzok, že nevytvoria novú menu BRICS, ani nepodporia žiadnu inú menu, ktorá by nahradila mocný americký dolár. V opačnom prípade budú čeliť 100 % clám,“ dodal Trump.