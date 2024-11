Nechodila do posilňovne a výrazne schudla. Dominika Cibulková odtajnila detaily o tom, ako sa dostala do formy

V súvislosti s bývalou tenistkou sa v poslednom čase často skloňuje novinka, ktorú už dlhšie chystá pre svojich priaznivcov. Zdá sa, že postupne odkrýva podrobnosti, čoho by sa to malo týkať, takže nie div, že sú fanúšikovia vo vytržení. Najnovšie prezradila ďalšie detaily, ktoré zároveň súvisia s jej tréningami, vďaka ktorým schudla.

Článok pokračuje pod videom ↓

Práve o tom by totiž mala byť dlho pripravovaná novinka, na ktorej Dominika Cibulková intenzívne pracuje posledné týždne. Spočiatku nebolo isté, čoho sa to bude týkať, hoci sa špekulovalo, či to nebude mať niečo spoločné s jej cestou za novým ja. Čoraz viac sa ukazuje, že je to pravda. Dvojnásobná mamička chce ľuďom pomôcť v tom, ako sa dostať do top formy i napriek zaneprázdnenosti. Zároveň im priblíži, ako sa zbavila 20 kíl.

Cvičí doma

Bývalá tenistka nechala nazrieť svojich fanúšikov na sociálnej sieti do svojho súkromia a ukázala im, ako vyzerá jej tréning. „Povinná rozcvička pred dnešným nedeľným workoutom,” uviedla Dominika v príbehu a vzápätí v ďalšom dodala: „Poriadne zahriať a ide sa na to.” Dominika očividne nezanedbáva zahrievanie a strečing, po ktorom nasleduje tréning. „Domáca intenzívna 35 minútovka,” napísala do ďalšieho príbehu na Instagrame.

Ako ďalej priznala, na svojej postave pracuje z pohodlia svojho domu. Je dôkazom toho, že k vyšportovanému telu je možné sa dopracovať aj bez toho, aby ste vypotili litre potu v posilňovni. „Poviem vám tak, že si nepamätám, kedy som bola naposledy vo fitku cvičiť. Mám urobený perfektný plán na domáce cvičenie už niekoľko mesiacov a strašne mi to vyhovuje,” vyšla s pravdou von Dominika.

Potvrdila tému projektu