Navrhoval kostýmy aj pre Davida Bowieho. Zomrel slávny módny návrhár Kansai Yamamoto

Je pokladaný za priekopníka módneho priemyslu vo svojej krajine a preslávil sa návrhmi kostýmov pre zosnulého anglického speváka Davida Bowieho. Úmrtie oznámila jeho dcéra v pondelok, uviedla tlačová agentúra AFP.

„Tento svet opustil pokojne, obklopený milovanými ľuďmi,“ napísala na Istagrame dcéra, herečka Mirai Yamamoto. „V mojich očiach bol otec nielen vrúcna a energická duša, ako ho svet poznal, ale aj človek, ktorý bol ohľaduplný, láskavý a citlivý,“ uviedla.

Kansai Yamamoto was an iconic fashion designer that designed some of David Bowie’s legendary outfits back in the 70s. RIP he will be deeply missed. pic.twitter.com/BqqLz34j8U

— 𝘷𝘪𝘷𝘪 ۞ (@strngbowie) July 27, 2020