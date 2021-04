Narodení po roku 2004 si na Novom Zélande cigarety už čoskoro nekúpia. Vláda chce vytvoriť prvú generáciu nefajčiarov

Súbor nových návrhov zákonov by mal zabezpečiť, že ľudia narodení po roku 2004 si už cigarety len tak ľahko nekúpia. Cieľom je dosiahnuť, aby sa Nový Zéland stal nefajčiarskou krajinou už do roku 2025.

Nový Zéland chce vytvoriť generáciu nefajčiarov

Nový Zéland plánuje vytvoriť generáciu nefajčiarov. Ako informuje portál The Guardian, krajina sa chce dostať o krok bližšie k svojmu cieľu, do roku 2025 si chce na konto pripísať prívlastok „nefajčiarska“. Súčasťou návrhov je postupné zvyšovanie vekovej hranice, kedy je fajčenie považované za nelegálne. To by mohlo znamenať, že predaj cigariet či iných tabakových výrobkov by bol zakázaný každému, kto sa narodil po roku 2004.

Úrady okrem toho zvažujú aj možnosť, že sa výrazne zníži množstvo nikotínu v tabakových výrobkoch. Zakážu sa filtre, stanoví sa minimálna cena tabaku a obmedzí sa množstvo miest, na ktorých sa tabakové výrobky budú môcť predávať. Podľa námestníčky ministra zdravotníctva Ayeshe Verrall, je nevyhnutné zvoliť v boji proti zlozvyku nový prístup. Každý rok zomrie na následky fajčenia 4 500 obyvateľov Nového Zélandu. Ak chce krajina do roku 2025 naozaj dosiahnuť svoj cieľ, je najvyšší čas rázne zakročiť.

Cieľom je chrániť budúce generácie

Návrhy zákonov sa tešia značnej popularite najmä medzi zdravotníckymi organizáciami. Pomôcť ľuďom, aby so zlozvykom skoncovali, už nepostačuje, treba nájsť konkrétne riešenia. Ukázalo sa napríklad, že omnoho viac tabakových výrobkov sa predáva v oblastiach, kde žijú ľudia s nižším príjmom a v horšej socioekonomickej situácii. Dôležité je myslieť na to, ako ochrániť pred škodlivými následkami fajčenia budúce generácie.

Tabakový priemysel už dlho ohrozuje ľudské životy, vytvára závislosť a vyťahuje z peňaženiek úspory. Zasiahnuť treba na každom fronte, a to aj v komunitách, na ktoré sa doteraz nemyslelo. Samozrejme, je nevyhnuté myslieť aj na možné nevýhody, ktoré by nové zákony mohli priniesť. Napríklad, mnoho malých podnikov sa môže ocitnúť v ohrození a na pokraji bankrotu. Okrem toho, dopyt a ponuka sa môžu presunúť na čierny trh.

Je tento zásah do života ľudí priveľký?

Novozélandská vláda tieto nedostatky priznáva, už v posledných rokoch spozorovala príliv ilegálne pašovaného tovaru do krajiny. Navyše, zníženie množstva nikotínu v tabakových výrobkoch môže mať neželaný efekt a zapríčiniť, že ľudia budú výrobky nakupovať vo väčšom množstve, aby dosiahli rovnaký efekt, ako predtým pri menšom množstve napríklad vyfajčených cigariet. Najviac na to doplatia fajčiari v zlej socioekonomickej situácii, ktorí budú za tabakové výrobky v konečnom dôsledku utrácať viac.

Žurnalista Alex Braae sa zas v článku pre The Spinoff zamyslel nad tým, do akej miery má vláda nárok zasahovať do životov ľudí. Každý dospelý človek by podľa neho mal byť schopný rozhodovať sám za seba. Fajčenie predstavuje značný problém nielen na Novom Zélande. Ako informuje UVZSR, závislosť je badateľná už aj u detí vo veku od 11 rokov. Celosvetovo fajčeniu holduje približne jedna tretina populácie vo veku nad 15 rokov. Na Slovensku má fajčenie dlhodobo klesajúcu tendenciu. Podľa prieskumov z roku 2019 tomuto zlozvyku holdovalo 18,5 % populácie.