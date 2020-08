Namiesto nepríjemnej tyčinky do nosa postačia sliny. Vyvinuli lacný a jednoduchý test na koronavírus

Aby bolo možné zamedziť pandémii koronavírusu, je potrebné mať dostatok lacných a spoľahlivých testov. Určite však veľkú úlohu hrá aj pohodlný odber a pocity samotného pacienta. Na najnovší test SalivaDirect budú stačiť iba sliny.

Vyšetrenie na ochorenie COVID-19 sa v súčasnosti vykonáva krvnou vzorkou či výterom z nosa. Ani jeden z týchto testov pritom z pohľadu pacienta nie je najpríjemnejší. Toto sa ale môže už čoskoro zmeniť. Vedci z univerzity v Yale totiž vyvinuli test založený na vzorke slín, uvádza portál vtm.zive.cz.

Testujú ju hráči NBA

Výhodou testu je, že je lacný a rýchly. Získal tiež povolenie od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv pre núdzové používnaie. Test SalivaDirect je tiež testovaný hráčmi a zamestnancami basketbalovej ligy NBA na odhalenie bezpríznakových pacientov.

Tvorcovia testu predpokladajú, že už do niekoľkých týždňov sa bude používať po celých USA. Nespornou výhodou je tiež, že jednotlivé komponenty testu sú dodávané od viacerých firiem a tým pádom je menšia šanca, že bude problém s dodávkami.

Sliny ako vzorka

Test by nemohol ani vzniknúť, ak by sa neukázalo, že sliny sú sľubnou vzorkou pre identifikáciu koronavírusu. “Je to obrovský krok dopredu, aby bolo testovanie dostupnejšie,” uviedla Chantal Vogels, ktorá stojí za vývojom SalivaDirect.

Lacný test

Výhodou je tiež to, že materiál na vytvorenie testu stojí iba niekoľko eur a cena laboratórneho vyšetrenia by nemala byť viac ako 10 dolárov (8,40 eur). Sliny sú stabilné a nepotrebujú konzervanty a špeciálne nakladanie so vzorkami. To opäť prispieva k tomu, aby bol test dostupnejší a hlavne lacnejší.

Bez nároku na zisk

Autori testu uviedli, že na ňom nechcú zarábať a chcú metódu verejne sprístupniť. Týmto spôsobom sa dokáže ešte efektívnejšie bojovať proti pandémii. Podľa údajov sú denne potrebné až 4 milióny testov. Test SalivaDirect by tak mohol spôsobiť, že niektoré laboratóriá by dokázali svoju testovaciu kapacitu až zdvojnásobiť.