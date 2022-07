Namaľoval ho pred tým, než si odrezal ucho. Na zadnej strane obrazu objavili neznámy autoportrét van Gogha

Galéria v Škótsku vo štvrtok oznámila nález neznámeho autoportrétu Vincenta van Gogha. TASR informuje na základe správy AFP.

Holandský postimpresionista ho namaľoval na zadnú stranu svojho obrazu z roku 1885 „Hlava sedliačky“ a prekrývali ho vrstvy lepidla a lepenky. Vedúca konzervátorka obrazov v Škótskych národných galériách Lesley Stevensonová povedala, že boli z tohto nálezu „nadšení“.

Namaľoval ho pred tým, než si odrezal ucho

Van Gogh svoj dosiaľ neznámy autoportrét namaľoval ešte predtým, než si v roku 1888 odrezal ľavé ucho. Je na ňom bradatý, ako sedí v klobúku a so šatkou voľne uviazanou okolo krku.

Návštevníci v Edinburghu budú môcť autoportrét vidieť na pripravovanej výstave „Chuť impresionizmu“ cez špeciálne navrhnuté zariadenie. Výstava potrvá od 30. júla do 13. novembra. Kurátori potom pripravujú bezpečné vybratie autoportrétu bez poškodenia ani jedného z obrazov.

„Je to významný objav, pretože dopĺňa to, čo už vieme o van Goghovom živote.“ povedala Lesley Stevensonová. „Je toho veľa, o čom treba premýšľať, ale pre nás je to ďalší malý krok, ako sa dostať o kúsok bližšie k tomu neuveriteľnému umelcovi.“

Kurátori predpokladajú, že obraz je jedným zo série experimentálnych autoportrétov. Päť podobných vystavuje Van Goghovo múzeum v Amsterdame. Umelec bol známy veľkým počtom autoportrétov, z ktorých v rôznych obdobiach života namaľoval 34 obrazov a 4 kresby.