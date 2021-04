Nákupné hodiny pre seniorov sa zrušia. Nová vyhláška hygienikov upravuje aj činnosť lanoviek

Nákupný čas pre seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby a ich sprievodcov sa zruší. Ako informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková, stane sa tak od 9. mája.

Aktuálne zatiaľ stále platí, že v čase od deviatej hodiny do jedenástej hodiny doobeda môžu počas pracovných dní v potravinách a v drogériách nakúpiť iba uvedené osoby.

Upravuje sa aj činnosť kabínových lanoviek

Úrad ďalej vyhláškou s účinnosťou od 3. mája upravil činnosť zariadení kabínkových lanoviek. Tie bude môcť po novom využívať jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti. Kabínkové lanovky nebolo možné doteraz využívať. Návštevníci lanových dráh a vlekov sa po novom budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Doteraz to bolo 48 hodín.

V červených a ružových okresoch sa môžu organizovať viaceré kultúrne podujatia

V červených a ružových okresoch (II. a I. stupeň varovania) sa môžu organizovať viaceré kultúrne podujatia. Ide o divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti či festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

Návštevníci budú potrebovať buď negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny RT-PCR rest nie starší ako 72 hodín. Račková dodala, že v bordových okresoch (III. stupeň varovania) sú prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení naďalej zatvorené.

Račková vysvetlila, že od pondelka 3. mája sa zavádza nová výnimka zo zákazu hromadných podujatí nad počet šesť osôb a v okresoch I. a II. stupňa varovania sa môžu organizovať kultúrne podujatia.

Organizátori musia dodržiavať viaceré opatrenia

Pre prevádzkovateľov a organizátorov však platí, že musia dodržiavať viaceré opatrenia. Kapacita podujatia by nemala prekročiť maximálnu kapacitu 50 percent zákazníkov, no maximálne do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri.

Obecenstvo však nesmie stáť. Podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny sa nesmú organizovať. Organizátori by sa mali vyvarovať aj kontaktnej interaktívnej práce s publikom.

V mieste podujatia musia byť zabezpečené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a pravidelne sa majú dezinfikovať dotykové plochy a priestory. Organizátori by tiež mali zaistiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých sa hromadné podujatie koná.