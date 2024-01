Nákup lacnejších potravín bude jednoduchší: Mobilná aplikácia porovná ceny v obchodoch, takto bude fungovať

Chcete nakupovať len tie najlacnejšie potraviny? Pátranie po najnižších cenách by najnovšie Slovákom mohla uľahčiť mobilná aplikácia, ktorú už poznajú u našich južných susedov. Takto by mohla v praxi fungovať.

Spravodajský portál verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) informoval o ďalšom opatrení vlády v boji proti vysokým cenám potravín. Ide o akýsi porovnávač cien, ktorý by fungoval v rámci mobilnej aplikácie. Obdobný monitorovací systém využívajú na stlačenie inflácie napríklad v Maďarsku. Tam ale namiesto mobilnej aplikácie existuje internetová stránka.

Ako pre RTVS priblížil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), v prípade slovenských obchodov by bolo možné si pomocou mobilnej aplikácie porovnať a overiť ceny vybraných produktov a spotrebiteľ by tak dostal presnú informáciu, v ktorom obchode ich ponúkajú najlacnejšie.

Zatiaľ nie je jasné, či štát mobilnú aplikáciu vyvinie a nie je ani známe, ktoré potraviny by sa do nej dostali, či ako by sa ceny v supermarketoch monitorovali.

IT odborník si ale myslí, že omnoho praktickejšia ako mobilná aplikácia by bola webová stránka. Na tú sa totiž dokáže spotrebiteľ pripojiť nielen z počítača či notebooku, ale aj z tabletu či mobilného telefónu.

Termín zriadenia, resp. spustenia štátneho porovnávača cien potravín zatiaľ tiež stanovený nebol. Rezort financií si ho ale podľa RTVS dáva najneskôr do konca roka.