Najväčší dronový útok na Moskvu odstavil ropovod Družba: Dodávky do Maďarska boli pozastavené, to poslalo Ukrajine odkaz

Ukrajinský generálny štáb v utorok vyhlásil, že počas nočného útoku na Rusko zasiahli ukrajinské drony ropnú rafinériu neďaleko Moskvy a ďalšie zariadenie v Oriolskej oblasti, ktoré je súčasťou systému ropovodu Družba. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Výbuchy generálny štáb zaznamenal v okolí ropného terminálu Stalnoj kon na predmestí mesta Oriol.

Pozastavili dodávky cez Maďarsko

Ide o jeden z najväčších ropných terminálov na ropovode Družba a podľa generálneho štábu je aj „dôležitým komponentom pri dodávkach ropy do terminálu v prístave Usť-Luga v Leningradskej oblasti.“

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó zároveň v utorok popoludní ozrejmil, že dodávky ropy cez ropovod Družba boli pozastavené po ukrajinskom dronovom útoku na meraciu stanicu.

Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku počas letu do Stuttgartu uviedol, že telefonicky hovoril s ruským vicepremiérom zodpovedným za energetiku Alexandrom Novakom. Ten povedal, že pre ukrajinský útok nie je nateraz preprava možná, ale už pracujú na obnovení fungovania stanice a ak sa nič mimoriadne nestane, tranzit smerom do Maďarska by sa mohol obnoviť v neskorých popoludňajších alebo podvečerných hodinách.

Poslali odkaz Ukrajincom

Šéf maďarskej diplomacie dodal, že už došlo k niekoľkým prípadom, keď bola zasiahnutá energetická infraštruktúra pre prepravu energií do Maďarska. „Vyzývame Ukrajincov, aby neútočili na energetickú infraštruktúru smerujúcu do Maďarska,“ podčiarkol Szijjártó.

Rusko v utorok uviedlo, že Kyjev v noci spustil najväčší dronový útok na Moskvu od začiatku konfliktu. Ruská protivzdušná obrana podľa armády ukrajinský útok odrazila, pričom zachytila a zničila 337 dronov, z nich 91 v Moskovskej oblasti. Zahynuli pri ňom traja ľudia a štyri moskovské letiská museli dočasne pozastaviť prevádzku.

Podľa ukrajinských predstaviteľov má útok prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby súhlasil s návrhom prímeria vo vzduchu.