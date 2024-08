Nad južným pólom sa deje niečo, čo desí vedcov: Čaká nás zrejme najkrutejšia zima v histórii, dorazí už čoskoro

Tohtoročná zima bude iná. Vplyv náhleho stratosférického oteplenia nad južným pólom môže spôsobiť výrazné dosahy, ktoré zmenili doterajšie predpovede.

Stratosférické oteplenie prebieha nad južným pólom v posledných týždňoch a meteorológovia so záujmom a s obavami tento polárny vír sledujú. Ako píše TN Nova, ak by sa táto situácia diala na severe, nebolo by to nič mimoriadne. Nad južným pólom ale vzbudzuje obavy.

Táto zima bude mrazivá

Najnovšie analýzy ukázali, že dosahy tohto javu budú oveľa väčšie, ako sa pôvodne čakalo. Vedcov desí náznak mimoriadne krutej zimy, ktorá by mohla byť najintenzívnejšia v histórii. Sprevádzať by ju mal k tomu všetkému aj silný vietor.

„Jesenné anomálie vysokého tlaku nad južným pólom majú spojitosť so zimným počasím na severnej časti Zeme,“ vysvetľujú odborníci.

Podľa predpokladov meteorológa Jana Schenka, z portálu The Weather Channel, by zima mala doraziť už koncom októbra.

„Už nemôžeme očakávať vysoké teploty. V septembri je 30 °C stále možných, ale len málokedy. V októbri budú letné dni až do 25 °C,“ povedal s tým, že skok z upršanej a teplej jesene do chladnej zimy bude rýchly a silný.