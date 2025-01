Na západnom Slovensku vyrástol nový nákupný park. Otvára už čoskoro, jeho súčasťou bude známa drogéria či predajňa elektra

Developer KLM real estate otvoril v roku 2024 na Slovensku hneď niekoľko obchodných centier. Konkrétne išlo o mestá ako Piešťany, Bytča, Šaľa či Banská Bystrica. Uvedený koncept je známy ako OC Klokan a nové komplexy by mali pribudnúť aj v tomto roku. Najbližšie k otvoreniu má v súčasnosti ten v meste Senica.

Ide tak o ďalší projekt zo série nákupných parkov, ktorý developer rozširuje naprieč celou krajinou. Podľa dostupných informácií by sa mala výška investície v Senici pohybovať na úrovni 3,1 milióna eur. OC Klokan by mal svoje brány už čoskoro otvoriť na severe mesta, ktoré je pre domácich takpovediac nákupnou lokalitou. V tesnej blízkosti nového komplexu sa nachádza Kaufland, Tesco či predajca nábytku Möbelix.

Pôvodný avizovaný termín dokončenia projektu pripadol na 27. februára 2025, no ako sme zistili, bude to o niečo neskôr. „Oproti pôvodne plánovanému termínu otvorenia došlo k posunu, dôvodom je najmä to, že niektoré povoľovacie procesy nám trvali dlhšie, ako sme pôvodne predpokladali,“ uviedol pre interez Matúš Klima z KLM real estate s tým, že otvorenie pripadne na 27. marca 2025.

Ako ďalej uviedol, s technickou stránkou projektu nemali žiadne problémy a všetko postupuje podľa stanoveného harmonogramu. Celková prenajímateľná plocha nákupného parku bude viac ako 2 200 metrov štvorcových, pričom sa očakáva, že svoje predajne tu otvorí pestrý mix obchodníkov.

Známi predajcovia a plány na rok 2025

Konkrétne značky však zástupcovia developera špecifikovať nechceli. „Všetky prevádzky budeme komunikovať až po podpise ostrých nájomných zmlúv, v čase pred otvorením centra,“ povedal nám Klima, no priblížil aspoň druhy jednotlivých prevádzok. „Naši zákazníci sa môžu tešiť na predajňu elektrospotrebičov, drogériu, predajňu módneho oblečenia a doplnkov, predajňu alko a nealko nápojov a darčekového tovaru, a takisto aj predajňu s potrebami pre chovateľov,“ špecifikoval.

Podľa našich informácií by mohlo ísť o dm drogerie, Super ZOO, či 1Day, čo môžu naznačiť aj zverejnené vizualizácie na webovej stránke KLM. Na bližšie informácie si však budeme musieť ešte počkať. Ako ďalej z oficiálneho webu developera vyplýva, v roku 2025 by mal podobné obchodné centrá otvoriť aj v Žiline, Dolných Krškanoch, Rimavskej Sobote, Chorvátskom Grobe a vo Svidníku.