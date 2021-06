Na Slovensku sa spúšťa prihlasovanie na očkovanie u všeobecných lekárov

Na Slovensku sa v stredu spúšťa prihlasovanie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 u všeobecných lekárov. V stredu to pred rokovaním vlády ohlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

“Začíname dnes spúšťať systém očkovania u všeobecných lekárov. Lekári sa oddnes môžu prihlasovať,” povedal s tým, že viac informácií prinesie rezort zdravotníctva vo štvrtok (24. 6.). Dodal, že sa budú snažiť zaočkovať čím skôr všetkých ľudí, ktorí sú prihlásení v čakárni.

Ambulancie nebudú povinné poskytovať očkovanie proti COVID-19. Na piatkovom brífingu v Košiciach to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Zároveň ľudí vyzval, aby sa hlásili na očkovanie. Podľa neho iba to pomôže zvládnuť tretiu vlnu pandémie.

„Niektorí nechcú očkovať, niektorí chcú. Nebude to povinné, bude to dobrovoľné. Kto bude chcieť očkovať, bude. Kto nie, nie,“ povedal. Avizovaný termín spustenia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov, ktorým je 1. júl, by podľa neho mal byť dodržaný. O tom, či má byť očkovanie pre ľudí povinné alebo nie, sa podľa jeho slov nediskutovalo. Uviedol, že to, aby bolo povinné pre vybrané vekové skupiny, je iba jednou z možností.

