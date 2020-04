Na Slovensku pribudlo 37 nových prípadov nákazy novým vírusom COVID-19, premiér sa vzdáva platu

Slovensko má celkovo 400 prípadov ochorenia COVID-19. K dnešnému dňu (1.4.) pribudlo 37 nových pozitívnych prípadov na nový koronavírus. Počet negatívne testovaných vzoriek bol 840. Najmladším pozitívne testovaným bol päťročný chlapec v Bratislave, najstaršia bola žena vo veku 87 rokov rovnako v Bratislave.

Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom je 8 697. O výsledkoch testov informoval premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii.

Premiér sa vzdá platu. Peniaze venuje fondu pomoci, ktorý má pomôcť ľuďom v núdzi

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v súvislosti s riešením pandémie vzdáva svojho platu. Venuje ho do novovytvoreného Fondu vzájomnej pomoci, ktorý bude fungovať na Úrade vlády SR. „Nedokážeme zákonmi pomôcť všetkým. Nedá sa do legislatívy napísať každá životná situácia, v ktorej sú teraz viaceré rodiny na Slovensku. Rozhodli sme sa na Úrade vlády SR zriadiť Fond vzájomnej pomoci, ktorým sa budeme snažiť vyriešiť ťažké situácie ľudí. Je to spoločné rozhodnutie aj s našimi koaličnými poslancami. Budeme radi, ak by prispievali aj opoziční poslanci. Chceme ľuďom ukázať, že na nich myslíme nielen zákonmi, ale aj takouto formou. Budú prispievať koaliční poslanci, ministri a ďalší. Keďže sa patrí ísť príkladom, chcem povedať, že sa vzdávam celého premiérskeho platu,“ povedal Matovič. Údaje budú zverejnené na webovej stránke úradu vlády. Výška príspevku nie je limitovaná. Peniaze majú pomôcť predovšetkým ľuďom, pri ktorých nezaberú návrhy zákonov. Koalícia sa rozhodla pre tento krok najmä z dôvodu, že na platy poslancov sú naviazané aj mzdy tisícok ľudí v štátnej správe. V prípade, že by si legislatívne znížili platy, opatrenia by sa dotkli aj úradníkov, sudcov či prokurátorov.

Slovensko registruje tretieho vyliečeného pacienta z ochorenia COVID-19

Ide o 39-ročného hospitalizovaného pacienta z okolia Banskej Bystrice. Pred utorkovým rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

Minister takisto informoval, že v prípade rizikového pacienta s výraznými komplikáciami, ktorý je vo vážnom stave, nastalo mierne zlepšenie. Vyjadril sa tiež k názoru autorít zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že povinné nosenie rúšok nemusí mať očakávaný efekt, a že rúška by mali nosiť len infikovaní vírusom. Krajčí s takýmto názorom nesúhlasí. „Myslím si, že každý by mal rúško nosiť, lebo ak ho nosíme všetci, efekt sa približuje stavu kolektívnej imunity,“ uviedol šéf zdravotníckeho rezortu.

Prvé úmrtie na koronavírus na území Slovenska

Pacient, pozitívne testovaný na nový koronavírus, ktorý bol prepustený z pľúcneho oddelenia bojnickej nemocnice a v domácom prostredí skolaboval, zomrel na obojstranný zápal pľúc.

„Pacient skonal na kardiorespiračné zlyhanie, patológ ešte skúma etiológia zápalu pľúc, no vieme, že pacient bol pozitívne testovaný. Je preto veľmi zarážajúce, že bol prepustený z nemocnice,“ uviedol Krajčí. Slovensko bude mať podľa jeho slov s najväčšou pravdepodobnosťou prvé úmrtie na ochorenie COVID-19.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal podľa jeho slov ex offo konanie voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. „Podľa všetkého išlo o zlú diagnostiku a individuálne zlyhanie, no to sa musí ešte prešetriť,“ povedal minister.

V USA podľahlo koronavírusu viac ako 4-tisíc ľudí

Celkový počet úmrtí počas pandémie nového koronavírusu v USA prekročil v stredu skoro ráno 4000, čo je viac ako dvojnásobok počtu spred troch dní. Údaje zverejnila prestížna americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, ktorá pri svojom výpočte vychádzala z oficiálnych údajov. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.

Úmrtí v USA je teraz 4076 – to je viac ako dvojnásobok počtu 2010 mŕtvych zaznamenaných v sobotu večer 28. apríla, dodala univerzita.