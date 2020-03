Na Slovensku pribudlo 27 nových prípadov nákazy koronavírusom

Slovensko má celkovo 363 prípadov ochorenia COVID-19. V pondelok (30.3.) pribudlo 27 nových prípadov. Počet negatívne testovaných vzoriek bol 661, 9 pozitívnych ľudí bolo nad 60 rokov. Celkový počet pacientov s negatívnym výsledkom je 7857. O výsledkoch testov zo štátnych laboratórií informoval premiér Igor Matovič na pondelňajšej tlačovej konferencii.

V Česku podľahlo nákaze koronavírusom 23 ľudí

V Českej republike sa nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 do pondelka potvrdila u 2942 ľudí. Chorobe COVID-19 podľahlo 23 ľudí, uviedol podľa spravodajského servera Novinky.cz český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Od pondelňajšieho rána sa počet úmrtí zvýšil o šesť. Vyliečených zostáva 11 ľudí. Pokrývku nosa a úst nebudú pri vychádzaní musieť mať deti do dvoch rokov a vodiči, ktorí sú v motorovom vozidle sami, povedal po rokovaní českej vlády Vojtěch.

Česká vláda tiež schválila nariadenie, že do karantény budú musieť ísť všetci ľudia, ktorí pricestujú do ČR. Vláda tiež do 11. apríla predĺžila zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkarniach. Pôvodne platil do stredy 06.00 h. Do 11. apríla zostanú v ČR zatvorené aj reštaurácie. Do 11. apríla platí tiež obmedzenie voľného pohybu osôb.

Počet úmrtí na nákazu koronavírusom dosiahol v Európe 25-tisíc

Počet potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 od vypuknutia pandémie dosiahol v pondelok v Európe 25.000. Vyplýva to z výpočtu tlačovej agentúry AFP, ktorý vychádza zo zverejnených oficiálnych údajov.

Podľa AFP evidovali v pondelok k 14.30 h SELČ celkovo 25.037 smrteľných prípadov súvisiacich s koronavírusom. Celkovo bolo v Európe potvrdených 399.381 prípadov nákazy. Európa je v súčasnosti globálne kontinentom s najvyšším počtom infikovaných. V dvoch najpostihnutejších krajinách sveta – v Taliansku a v Španielsku – zaznamenali 10.779 a 7340 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. V týchto krajinách dosiahol počet úmrtí viac ako tri štvrtiny zo všetkých úmrtí v rámci Európy.

Citované údaje predstavujú iba časť z reálneho počtu prípadov nákazy, keďže mnohé krajiny vykonávajú testy na prítomnosť koronavírusu iba v podozrivých prípadoch, ak sú osoby hospitalizované alebo majú vážne príznaky, dodáva AFP.