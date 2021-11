Na Slovensko mieri snehová kalamita, hrozia jazyky aj záveje. Napadnúť má až 20 centimetrov čerstvého snehu

Na viacerých miestach Slovenska môže v utorok (30.11.) snežiť, vytvárať sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Na horách sa môže výraznejšie rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred snežením sa týkajú takmer všetkých krajov s výnimkou Bratislavského a Košického. V niektorých okresoch môže napadnúť desať až 20 centimetrov nového snehu. Rovnako sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. “Výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu a pohyb osôb,” pripomína SHMÚ. Výstrahy pre sneženie platia predbežne od utorka od 13.00 h do stredy (1.12.) do 2.00 h, v prípade snehových závejov je to najmä od utorka od 15.00 h do stredy do 9.00 h.

Pozor na snehovú kalamitu

Ako ďalej informuje SHMÚ, počas dnešných popoludňajších a večerných hodín bude na teplom fronte postupujúcom smerom na východ na našom území snežiť. Teplý front bude spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z Baltského mora nad Bielorusko. Počasie v Európe začal ovplyvňovať teplejší front, ktorý postupne prinesie sneženie na mnohé miesta. Sneženie na naše územie dorazí už dnes popoludní od severozápadu z oblasti Česka a Rakúska.

Pozor by si mali dávať najmä vodiči, pretože husté sneženie vo večerných hodinách môže spôsobovať problémy na cestách, hrozí aj kalamita. Na západe sa môžu objaviť aj zrážky zmiešané, preto zvýšte opatrnosť. Počas noci by malo výdatne snežiť a preto je pravdepodobné, že v stredu sa zobudí väčšina územia Slovenska do bieleho rána.

Na horách v okrese Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno sa môže objaviť silnejší vietor, SHMÚ vydal výstrahy druhého stupňa. V polohách nad 1800 metrov môže dosiahnuť vietor v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu. “Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,” podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od utorka od 21.00 h do stredy do 6.00 h.

O niečo slabší vietor sa môže objaviť na horách aj v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok a Banská Bystrica. Vietor tam v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy prvého stupňa platia predbežne od utorka od 12.00 h do stredy do 12.00 h.

Meteorológovia vydali aj výstrahu pred výskytom hmly. V niektorých okresoch Banskobystrického a Košického kraja sa ojedinele očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. SHMÚ varuje, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h.