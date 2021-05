Na pobrežie vyplavilo čudesného tvora ako z nočnej mory. Zvyčajne žije len v temných oceánskych hlbinách

Ryba, ktorá vyzerá ako vystrihnutá z nočnej mory sa totiž zvyčajne zdržiava v temných hĺbkach stovky metrov pod morskou hladinou. Ľudia na kalifornskom pobreží si ju však mohli pozrieť zblízka. Zvláštneho tvora totiž vyplavilo na pobrežie.

Čert je ryba, s ktorou sa len tak ľahko nestretnete počas kúpania sa v mori, píše portál The Guardian. Rybári a náhodní okoloidúci sa preto nestačili čudovať, keď podivného tvora uvideli vyplaveného na pláži. Zatiaľ nie je celkom jasné, ako sa na pobrežie dostala ryba, ktorá sa za bežných okolností ukrýva v temných vodách hlboko pod hladinou.

„Vidieť nedotknutého čerta vyplaveného na pláži je veľmi ojedinelé. Nevieme, ako sa sem ryba dostala,“ informovali prostredníctvom Facebooku zamestnanci štátneho parku Crystal Cove State Park.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt

— Davey’s Locker (@DaveysLocker400) May 9, 2021