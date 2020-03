Na 110. deň by mohlo mať na Slovensku nový koronavírus 10 percent našej populácie

Na 110. deň by mohlo mať nový koronavírus 10 % našej populácie. Je to však výrazné zlepšenie oproti situácii, keby sme na Slovensku nemali zavedené žiadne opatrenia. V taktom prípade by bolo nakazených 40 % populácie, a teda viac ako dva milióny ľudí, a to už približne o 25 dní.

Na tlačovom brífingu to uviedol generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) Martin Smatana. Všetky tieto údaje však počítajú s tým, že nemáme náhodné ohniská nákazy, o ktorých nevieme a nepočíta s prípadným kapacitným vypadnutím nemocnice kvôli nákaze. „Sme názoru, že opatrenia, ktoré sa zaviedli od tohto týždňa, výrazne dopomohli tomu, aby sa šírenie pozastavilo, respektíve aby jeho nárast bol posunutý v čase a kontrolovateľnejší,“ uviedol Smatana.

Zavedenými opatreniami sme si kúpili čas, ktorý majú máloktoré krajiny

Budeme tak môcť zvážiť opatrenia, prípadne dokúpiť prístrojovú techniku. Minimálne na najbližšie mesiace by sme podľa neho mali mať z hľadiska kapacitného vybavenia k dispozícii všetko, čo potrebujeme. Máme k dispozícii viac ako 550 ventilátorov, ktoré vieme použiť na najťažších pacientov.

Približne 40 % pacientov nebude podľa dostupných štúdií symptomatických. Z tých 60 % pacientov, ktorí budú mať prejavy, bude približne 7 % hospitalizovaných a z nich približne 13 % bude vyžadovať intenzívnu starostlivosť.

Teraz môžeme mať 400 pozitívnych pacientov

V deň, keď sme objavili prvého pacienta, bolo pravdepodobne na Slovensku pozitívnych prípadov šesť. Tento násobok vychádza z talianskych a čínskych odhadov tak, že sa v čase pozrie, koľko pacientov bolo spätne diagnostikovaných a potom sa to verifikuje s reálnymi číslami a opraví. Teraz by sme tak mohli mať pozitívnych približne 400 pacientov, veľa z nich však môže byť asymptomatických.

Ako Smatana uviedol, čím prísnejšie opatrenia, tým dlhšie sa vírus šíri a je pod kontrolou. Toto je podľa neho zatiaľ najbezpečnejšia a najefektívnejšia taktika, akú máme k dispozícii. Žiaden systém nemôže byť podľa neho pripravený na to, že naraz príde tisíc pacientov.

Opatrenia však môžu pomôcť nastaviť nábeh vírusu, tak, aby to potrebné kapacity zvládli. Model bude IZP denne rozvíjať, zverejní ho na odbornú debatu a bude ho posielať na ústredný krízový štáb. „Najlepším opatrením by bolo úplne ideálne, keby nikto nevychádzal z domu, čo však nie je reálne,“ uzavrel Smatana.