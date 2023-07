Mysleli si, že je v bezvedomí: Záchranári vulgárne nadávali Češke, ktorá dostala záchvat a potrebovala pomoc

Otrasný prípad sa mal stať v stredu 12. júla v nočných hodinách na Kollárovom námestí v Bratislave. 22-ročná žena z Česka, ktorá bola v hlavnom meste na výlete, dostala záchvat a potrebovala pomoc záchranky. Po ich príchode ju však podľa jej slov častovali namiesto opatery najmä hanlivými pomenovaniami. Mysleli si, že ich nepočuje, informuje web Noviny.

Češka si v Bratislave užívala výlet s kamarátkou. Večer okolo jedenástej hodiny jej prišlo nevoľno. Okoloidúci zavolali žene sanitku, po naložení do nej však zostala v šoku. V sanitke počula rozhovor záchranárov, ktorí si mysleli, že je stále v bezvedomí. „Nie som schopná ani povedať, čo oni hovorili, že tú tlstú p*** niekam odvezú, že ju ostrihajú a tam s ňou budú mať sex. Počula, že o nej hovoria, že kam ju pošlú, na kliniku, aby sa pozreli, čo je to za tlstého hrocha. To je proste neuveriteľné,“ hovorí mama ženy.

Podľa jej mamy užíva viacero liekov, a to vrátane steroidov i antidepresív. „Je chorá, má Susacov syndróm a nervovú poruchu, dostala záchvat,“ hovorí jej mama. „Ide o autoimunitné postihnutie výstelky ciev, poškodzuje sa sluch, zrak. Je to naozaj veľmi zriedkavé ochorenie. Pacienti môžu mať výraznú psychiatrickú symptomatológiu. To znamená, že môžu mať halucinácie, paranoje,“ priblížila neurologička Ronnie Šandorová Traubnerová.

Situáciu už rieši vedenie záchranárov

Pacientku napokon nepreviezli ani do nemocnice. „Oni jej povedali, šľapky si zoberte, tam pri lavičke, pustili ju zo sanitky, tým to skončilo. Nechápem to, takéto správanie, takíto ľudia nemajú v zdravotníctve, čo robiť, absolútne,“ hovorí mama ženy.

Ministerstvo zdravotníctva poskytne k prípadu stanovisko až po oboznámení sa s celou situáciou. Vec už ale rieši vedenie záchranárov na bratislavskej centrále. „Preverujeme všetky skutočnosti týkajúce sa zásahu našej posádky RZP. Ak naše interné zisťovanie preukáže akékoľvek pochybenie našich zamestnancov, čo sa týka dodržania etických zásad našich zamestnancov, budeme voči nim postupovať v súlade s našimi internými predpismi,“ informovala Darina Schreková, hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave.

Situáciu v závere celého incidentu mal vidieť aj jeden svedok, ktorý spísal podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.