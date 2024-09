Muž žije v opustenom meste duchov: Je jeho väzňom a dal zaň svoje celoživotné úspory, sídlila tu strieborná baňa

Keď svetom otriasala pandémia nevídaného rozmeru, mnohí ľudia začali robiť zvláštne rozhodnutia. Počas početných lockdownov stúpal počet rozvodov, rekonštrukcií, či ponúk tých, ktorí chceli predať svoje nehnuteľnosti. Každý mal odrazu veľa voľného času, ktorý mohol zveľadiť premýšľaním o tom, ako doteraz žil svoj život. O tomto príbehu napísal portál Business Insider.

Brent Underwood bol kedysi práve jedným z týchto ľudí. Ako však píše portál Chase Jarvis, namiesto zmeny zamestnania, či nového účesu, sa muž z Floridy rozhodol presťahovať do opusteného mestečka Cerro Gordo v Californii, ktoré kúpil spoločne so svojimi priateľmi ešte v roku 2018.

Po začiatku pandémie si Underwood zbalil všetky veci do auta, aby prešiel 24-hodinovú trasu z Austinu a usadil sa v meste, ktoré bolo dovtedy pochované v minulosti.

Veci sa učí za pochodu, súčasťou ponuky bol bývalý dom rozkoše

Cerro Gordo je bývalé banícke mestečko, ktoré nájdete vo vzdialenosti približne troch hodín jazdy z Los Angeles. Ako píše portál Tampa Bay, mesto bolo opustené od 50. rokov minulého storočia. Kedysi bolo domovom najväčšej striebornej bane v štáte.

Za 1,4 milióna dolárov dostal Underwood v spojení s priateľmi obchod so zmiešaným tovarom, cintorín, americký hotel a jeho salón s dierkami po guľkách. Perličkou bol nočný klub „Lolin palác rozkoše“, v ktorom v minulosti prebiehali lukratívne služby.

„Boli to moje celoživotné úspory a každý jeden deň to stálo viac,“ píše Floridčan vo svojej knihe. „Sú to najlepšie peniaze, aké som kedy minul. Najlepšia vec, akú kedy urobím. Niektoré dni sa mi zdá, že je to zároveň posledná vec, ktorú kedy urobím.“

Underwood sa veci učí za pochodu. „Toto je dron. Ešte neviem, ako ho používať. Rád ho pridám do svojho repertoáru,“ hovorí vo videu na svojom Youtube kanáli.

Som najšťastnejší muž na svete, a tiež väzeň tohto miesta

Osud mužovi ambiciózny sen určite neuľahčuje – naopak, občas akoby mu ktosi hádzal pod nohy jedno poleno za druhým. Za krátke obdobie sa mu podarilo prežiť zápal slepého čreva, zemetrasenie, krupobitie, či bleskovú povodeň.

V jednom momente fujavica ženúca sa mestom zanechala v mestečku meter a pol snehu, ktorý Floridčana uväznil na mieste. „Naučil som sa, že len preto, že je polovica mája, neznamená to, že v Cerro Gordo nesneží,“ opisuje Underwood počasie v meste duchov v jednom z videí.

Následne nato planúci požiar zachvátil a takmer zničil dekády starú ľadovňu, dom, hotel a salón, a takmer pohltil i zvyšok majetku.

„Som muž s najväčším šťastím na svete,“ píše Underwood v úvode svojej knihy. „A tiež väzeň tohto miesta.“

Pokiaľ vás zaujíma viac, Underwood svoju cestu opísal v knihe Ghost Town Living. Kniha vyšla len tento rok a za krátky čas sa podľa New York Times stala bestsellerom. Viac o jeho životnej ceste nájdete aj na jeho sociálnych kanáloch na sieťach YouTube, Instagram a TikTok.