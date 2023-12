Musíme umývať kuracie mäso pred varením? Vysvetlenie odborníkov vás prekvapí, možno to robíte celý život zle

Každý z nás má v kuchyni iné zvyklosti, niektoré sa dedia z generácie na generáciu. Napríklad, niektorí ľudia kura pred porcovaním a varením umývajú. Odborníci vysvetľujú, prečo by ste to ale robiť nemali.

Umývaním mäsa sa baktérií nezbavíte

Ako informuje web The Conversation, umývanie kurčaťa nie je len zbytočné. V skutočnosti môže zvýšiť riziko vzniku rôznych ochorení. Stopy peria alebo špiny si mohli vyžiadať umytie kurčaťa niekedy pred polstoročím. V súčasnosti je však hydina pri kúpe vopred umytá a pripravená na varenie.

Napriek tomu sa niektorí ľudia domnievajú, že by ste mali kurča umyť, aby ste odstránili nebezpečné mikroorganizmy, ktoré surové mäso obsahuje. Je síce pravda, že mäso obsahuje škodlivé mikroorganizmy, ale umytím pred varením sa neodstránia. Najmä kuracie mäso je prirodzeným nositeľom salmonely a kampylobaktera. Tie môžu spôsobiť veľmi závažné ochorenia, pričom infekcie spôsobujú príznaky ako horúčka, nevoľnosť, vracanie, hnačka. V niektorých prípadoch môže dôjsť až k sepse.

Najviac ohrozené sú deti, starší ľudia, tehotné ženy a osoby s inými zdravotnými problémami alebo slabým imunitným systémom. Ale aj u zdravých ľudí môžu infekcie salmonelou a kampylobakterom viesť k hospitalizácii a v extrémnych prípadoch k úmrtiu. Umytím kurčaťa pred varením sa neodstránia všetky baktérie, nanajvýš tie na povrchu. Tento postup však v skutočnosti výrazne zhoršuje celkové riziko vzniku infekcie, pretože môže spôsobiť, že sa patogény rozšíria po celej kuchyni.

Nepomôže ani ocot či citrónová šťava

Keď dáte surové kurča pod prúd vody, baktérie sa rozstreknú do drezu a potenciálne aj do okolitých pultov, skriniek a odkvapkávača na riad. Vodný aerosól sa môže šíriť až do vzdialenosti 80 cm, čo je priemerná dĺžka ruky dospelého človeka. Môže tak dokonca dôjsť aj ku kontaminácii ďalších vecí, ktoré následne vložíte do drezu. Aj keď po umytí kurčaťa drez opláchnete, nemusí to stačiť na odstránenie všetkých baktérií. Nepomôže ani to, ak budete kurča namáčať do octu, slaného nálevu alebo citrónovej šťavy.

Stačí ale dodržiavať niekoľko jednoduchých krokov. Obaly, v ktorých sa hydina predáva, sú často kontaminované baktériami. Po otvorení obalu a vybratí kurčaťa ho vložte do čistého igelitového vrecka, aby obsah nekvapkal na podlahu, alebo do odpadkového koša. Ak máte pocit, že je to naozaj potrebné, môžete mäso utrieť papierovou utierkou, tú ale treba ihneď zlikvidovať.

Toto je kľúčové

Ak sa mäso alebo tekutina z neho dostane na podlahu alebo kuchynskú linku, utrite povrch papierovou utierkou, zbavte sa jej a následne ho pretrite antibakteriálnym čistiacim prípravkom. Po skončení prípravy kurčaťa si okamžite umyte ruky mydlom a teplou vodou. Ruky by ste si mali umývať aspoň 20 sekúnd. Dobré je vyčistiť nielen samotnú pracovnú plochu, ale aj jej okolie.

Jediný spôsob, ako zničiť baktérie a zabezpečiť, aby bolo jedlo bezpečné na konzumáciu, je jeho tepelná úprava. Pozor si dávajte aj v reštauráciách a za žiadnych okolností nekonzumujte mäso, ktoré pôsobí ako nedovarené.