Musia podpísať vyhlásenie, v ktorom súhlasia s tým, že homosexualita je nemorálna. Škola pobúrila šokujúcim dokumentom

Žiadna inštitúcia nie je dokonalá, tejto škole sa však podarilo urobiť poriadny krok vedľa. Cirkevná škola v Austrálii totiž rodičov žiada, aby podpísali dokument, v ktorom vyjadrujú súhlas s tvrdením, že homosexualita je nemorálna. Okrem toho, musia súhlasiť aj s tým, že každé dieťa bude vnímané len na základe biologicky daného pohlavia, transrodové deti tu tak nemajú šancu.

Petíciu podpísalo už viac ako 30 000 ľudí

Jedna z najväčších škôl v austrálskom Queenslande rozoslala rodičom žiakov, ktorí sa zaujímajú o štúdium, kontaktné informácie. Ich súčasťou však bol aj dokument, ktorý mnohých riadne šokoval. Ako píše portál The Guardian, rodičia museli podpísať dokument, ktorý prehlasuje, že akýkoľvek homosexuálny akt je považovaný za nemorálny a spadá do rovnakej kategórie beštialít urážajúcich Boha ako incest či pedofília.

Podpísanie dokumentu je podmienkou pre prijatie do školy Citipointe Christian College. Jeho súčasťou je aj upozornenie, že transrodoví žiaci budú vnímaní len na základe pohlavia, ktoré im bolo biologicky dané. Podľa vedenia školy by študenti mali rešpektovať to, aké pohlavie im nadelil Boh. Škola o sebe prehlasuje, že ju navštevuje viac ako 1 720 študentov. Viacero podobných inštitúcií sa nachádza aj v Sydney, Nashville či Aucklande.

Samozrejme, búrlivé reakcie na seba nenechali dlho čakať. Takmer okamžite vznikla petícia požadujúca, aby škola dokument stiahla. Do dnešného dňa ju podpísalo viac ako 30 000 ľudí. Ďalší rodičia zas otvorene vyjadrili obavy a nepáčilo sa im, že škola podpísanie takéhoto dokumentu vyžaduje od každého rodiča, ktorého dieťa by sem malo nastúpiť.

Škola vraj žiakov ľúbi a rešpektuje

Nesúhlas sa rozhodli vyjadriť aj rodičia z ďalších škôl. Jedna z matiek požiadala riaditeľa inej školy, aby bojkotoval akékoľvek športové podujatia, na ktorých sa zúčastňujú aj žiaci z Citipointe Christian College. Podľa školy však ide o vyjadrenie viery a na takomto dokumente nevidia nič zlé.

„Veríme, že Boh chce, aby k sexuálnej intimite dochádzalo len medzi mužom a ženou, ktorí sú manželmi. Akékoľvek iné sexuálne nemorálne konanie, vrátane nevery, homosexuality, bisexuality, incestu, pedofílie a pornografie uráža Boha, je hriechom a ničí ľudské vzťahy a spoločnosť. Veríme tiež, že Boh stvoril ľudí ako muža a ženu,“ vyjadrila sa škola.

Pastor Brian Mulheran z kancelárie riaditeľa školy, ktorý v roku 2012 však tvrdil, že sa z krutého dlhodobého ochorenia vyliečil za pomoci modlitieb, tvrdí, že škola nesúdi žiakov podľa ich sexuálnej orientácie či rodovej identity. Vraj ani nebude na základe toho podmieňovať ich prijatie. Zároveň však dodal, že škola poskytuje rodičom možnosť vykonať informované rozhodnutie. Vraj bude ľúbiť a rešpektovať každého žiaka bez ohľadu na jeho životný štýl a rozhodnutia, aj keď nie sú celkom v súlade s hodnotami, aké vyznáva škola.