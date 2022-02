Môžu vás zachrániť aj spríjemnia turistiku: 10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako sa vydáte v zime na hory

Návšteva hôr je skvelým zážitkom kedykoľvek, aj počas zimy. Či už patríte medzi milovníkov turistiky, alebo chcete vyskúšať niečo nové, toto obdobie je ideálne na to vyjsť z vašej komfortnej zóny. Je však dobré mať na pamäti niekoľko informácií, ktoré vám môžu v nejednej situácii pomôcť, alebo spríjemniť čas strávený v prírode.

Na horách musíte myslieť na to, že vás môže kedykoľvek a čokoľvek prekvapiť. Prinášame zoznam 10 vecí, ktoré by ste nemali podceniť predtým, než sa na ne vyberiete. Vyrazte o krok ďalej a riaďte sa ním aj pri spoznávaní zákutí slovenskej prírody s výzvou od TATRATEA.

Je lepšie si privstať

Toto jednoduché pravidlo môže znieť síce banálne, no opak je pravdou. Ak vyrazíte na turistiku, ktorá má odhadom trvať napríklad 4 hodiny, určite je dobré počítať s možným časovým sklzom. Či už kvôli počasiu alebo akejkoľvek nepredvídateľnej situácii, ktorá môže nastať. V tomto období sa skôr stmieva, tak ideálne, aby ste sa stihli vrátiť ešte za svetla. Odporúčame vám preto radšej vyraziť skoro ráno a ako odmenu si vychutnáte čas naviac strávený na horách, počas ktorého si ich môžete užívať naplno.

Na niektoré miesta sa v zime nedostanete

Ak by ste sa chceli v tomto období vybrať napríklad na Jahňací štít od Zeleného plesa alebo na Kriváň od horárne Tri Studničky, či od rázcestia pri Jamskom plese, mali by ste vedieť, že od začiatku novembra do polovice júna platí vo Vysokých Tatrách zimná sezónna uzávera. Netýka sa však iba ich, ale napríklad podľa oficiálnej stránky Národného parku Malá Fatra platí uzávera od začiatku marca do polovice júna aj pre Veľký Rozsutec či Malý Kriváň. Dôvodom je, že tieto mesiace sú obdobím, kedy rôzne druhy živočíchov privádzajú na svet svoje mláďatá, a preto by im mal byť dopriaty pokoj. Nemusíte však zúfať. Slovenská príroda ponúka množstvo nádherných miest, na ktoré sa dostanete aj počas tohto obdobia. Je však dôležité brať ohľad na prírodu, a preto by sme nemali zabúdať rešpektovať tieto uzávery a zvoliť si radšej iné miesto.

Mapy, ktoré fungujú aj offline

Pri výlete na hory by ste nikdy nemali zabúdať na mapy. Značenie na našich turistických trasách síce môže byť spoľahlivé, no v tomto zimnom období nie je výnimkou, ak turistické značky prekryje vrstva snehu. Okrem vašej polohy a cieľa vám mapy prezradia napríklad aj prevýšenie, ktoré je ešte pred vami, či ukáže ďalšie trasy v blízkosti, za ktorých spoznávaním by ste sa mohli spontánne vydať. Istotou môžu byť aj klasické turistické mapy papierového formátu či appky v mobile, ktoré sú spoľahlivé aj bez prístupu na internet.

Nezabúdajte na užitočné telefónne číslo, ktoré môže zachrániť život

Pred každou cestou na hory by ste mali mať uložené číslo Horskej záchrannej služby. Pre nonstop tiesňové volania vytáčajte 18 300. Pevne dúfame, že toto číslo nebudete musieť použiť, ak by sa však niečo predsa len prihodilo, je dobré ho mať pripravené.

Sledujte varovania na lavínové nebezpečenstvo a vydané výstrahy

Horská záchranná služba prináša aktuálne informácie aj o počasí a podmienkach, ktoré vládnu na našich horách. Môžete si napríklad stiahnuť jej aplikáciu, ktorá vám ukáže varovania, výstrahy či stupeň lavínového nebezpečenstva. Prináša aj užitočné informácie a upozorní vás napríklad aj na to, aby ste si nezabudli so sebou vziať mačky na topánky, keď je to práve potrebné.

Nepreceňte svoje sily, sneh a ľad vás môžu poriadne preveriť

Dĺžku trasy a jej prevýšenie v zime komplikujú aj snehová prikrývka či zľadovatený povrch, ktoré môžu turistov potrápiť. Ak sa vyberiete na miesto, kde čerstvo napadol vysoký sneh, počítajte s tým, že si v ňom musíte vyšľapávať cestu. Kvôli ľadu sa zas zostup stáva náročnejší, preto sa pripravte aj na možné pády. Zabrániť im môžete dobrou výbavou. Poďme sa pozrieť na to, ako by mala vyzerať.

Majte so sebou turistické mačky, palice a návleky

Protišmykové návleky, známe aj ako mačky alebo nesmeky, sú výborným spoločníkom, na ktorého by ste v zime pri výlete na hory nemali zabúdať. Sú ľahké a spratné, takže sa vám zmestia do batoha a v prípade potreby ich stačí vytiahnuť a jednoducho nasadiť na topánky. Uľahčia vám prechádzanie zľadovateným povrchom. Nezabúdajte ani na turistické palice, ktoré vám pomôžu pri náročných úsekoch. Nepremokavé návleky zas napríklad vo vysokom snehu zabránia, aby sa dostal do vašich topánok.

Vrstvite oblečenie, aby vám nebola zima

Jednoduchým trikom, ktorý vám dopraje pocit tepla, aj keď sa teplota pohybuje okolo nuly, je vrstvenie oblečenia. Nezabúdajte na termo vrstvu a rovnako si do batoha pribaľte niečo suché na prezlečenie. Vrchná vrstva vášho oblečenia by mala byť ideálne z nepremokavého a vetru vzdorného materiálu. Dôležité sú aj kvalitné topánky, pri ktorých sa môžete spoľahnúť, že udržia vaše nohy v suchu a teple.

Ak vyrážate sami, dajte o tom niekomu vedieť

Hory vedia výborne pretriediť myšlienky, a preto môžete pokojne vyraziť aj sólo. Nezabudnite však dať o tom niekomu vedieť. Je dôležité, aby mali vaši blízki alebo známi informácie o vašej polohe pre prípad, že by sa niečo neočakávané stalo. Alebo môžete vyraziť s dobrou spoločnosťou a užiť si všetky možnosti, ktoré naše hory ponúkajú.

Je totiž načase vyjsť z vašej komfortnej zóny. Príroda je vec srdca, tak ju poďte spoznávať o krok ďalej. Za novými zážitkami, ktoré sa môžu ukrývať v podobe objavenia nového neznámeho miesta, ku ktorému niekedy stačí prejsť iba o niekoľko krokov naviac.

Za odmenu nesmie chýbať horúci drink na zahriatie

A keď už prekonáte samých seba, nesmiete zabudnúť sa odmeniť horúcim drinkom, ktorý zahreje. Pripravíte si ho do termosky, a to veľmi jednoducho. Na jednu porciu budete potrebovať 100 ml horúceho zázvorového čaju, 100 ml zohriateho jablkového džúsu, 40 ml TATRATEA 52 % ORIGINAL, jednu čajovú lyžičku medu alebo cukrového sirupu a trocha citrónovej šťavy. Nezabudnite – pite s rozumom, samozrejme, od dovŕšenia 18 rokov, a horúcim drinkom sa zohrejte, keď už budete vo svojom cieli.

Prijmite výzvu od TATRATEA a spoločne s Paťom Paulínym a Adamom Suchánkom sa vydajte spoznávať zákutia Malej Fatry. Vo videu vám prezradia tipy na zaujímavé miesta, ktoré môžete navštíviť a aj priblížia, čo by nemalo chýbať vo vašej zimnej výbave.