Možno sa ho dopúšťate aj vy. Trend „sharentingu“ môže byť veľmi nebezpečný, varujú odborníci

Zdieľanie ratolestí na sociálnych sieťach je bežnou súčasťou sociálnych sietí mnohých rodičov. V drvivej väčšine je ich zámer nevinný a s priateľmi chcú zdieľať tie milé momenty dospievania, no súčasné trendy zverejňovania, často až nevhodných záberov, so sebou nesú aj riziká, o ktorých by mal každý rodič vedieť.

Deti majú právo na súkromie

Mnohí dospelí ľudia si svoje súkromie prísne strážia. Iní zase so svetom zdieľajú všetko, vrátane každodenných rutín či momentov so svojím dieťaťom. V takom prípade hovoríme o novom trende, ktorý dostal názov sharenting. Ako upozorňuje CBC, rodičia si často neuvedomujú druhú stranu zverejňovania intímnych momentov. Odborníci v tomto prípade narážajú skôr na populárnych ľudí a takzvaných influencerov, ktorí premenili vlastné deti na nový obsah svojich sociálnych sietí. Tým v podstate urobili zo súkromia dieťaťa komerčný obsah.

TikTokerka Sarah Adamsová, ktorá sa problematike venuje, upozornila na to, že zdieľaný obsah často narúša súkromie dieťaťa a v budúcnosti dokonca môže viesť k šikane a zosmiešňovaniu. „Všetky deti si zaslúžia súkromný priestor na hranie, robenie neplechy, dokonca aj na pár chýb,“ uviedla Adamsová.

Netýka sa to len slávnych ľudí

Problematiku nedávno otvoril aj portál The Guardian, podľa ktorého sa problematika netýka len populárnych osobností. Reagoval tak na udalosti z Francúzska, kde chce vláda presadiť zákon o ochrane súkromia detí na sociálnych sieťach. Pomocou zákona chce Francúzsko zabrániť rodičom v zdieľaní nevhodného a zosmiešňujucého obsahu bez súhlasu ich detí. V prípade porušenia môže byť dokonca vymenovaný iný člen rodin, prípadne sociálny pracovník, ktorý bude dieťa pri rozhodovaní zastupovať.

Rozvoj sociálnych sietí rodičom značne uľahčil uverejňovanie príspevkov a videí so svojimi deťmi, pričom niektoré trendy nabrali skutočne nevhodný spád. V článku The Guardian naráža napríklad na virálne videá, kde rodičia deti strašia, prípadne iným spôsobom zosmiešňujú. Zrejme žiadnemu dospelému človeku by sa nepáčilo, keby ho niekto odfotil či natočil v domácom prostredí, neupraveného, tobôž v trápnej situácii a hlavne bez jeho súhlasu. Aj o tom je problematiku sharentingu.