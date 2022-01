Morskej biologičke sa podarilo niečo nevídané: Nafilmovala vzácny druh chobotnice, vedci neskrývajú nadšenie

Aj keď by sa mohlo zdať, že vedci už boli svedkami všetkých možných scenárov, ktoré im príroda napísala a ponúkla na odhalenie, býva to väčšinou celkom inak. Podobná vec sa udiala aj pred pár dňami v blízkosti Veľkej koralovej bariéry pri severovýchode Austrálie. Ako vedci popísali, išlo o moment, ktorého človek môže byť svedkom len raz za život. A zdá sa, že morská biologička Jacinta Shackletonová si tento moment týmto už vyčerpala.

Zároveň ale ľudstvu poskytla aj nádherný dôkaz. Pri potápaní sa jej totiž podarilo nafotiť a nafilmovať veľmi zvláštny a nesmierne vzácny druh chobotnice, informuje web Science Alert.

Chobotnica, akú vedci vidia vo voľnej prírode len málo

Konkrétne išlo o chobotnicu z rodu tremoceptus, teda z rodu pelagických hlavonožcov. Tie, aj keď obývajú povrchové až stredné vody v subtropických a tropických oceánoch, sa pred zrakmi ľudí zvyčajne ukrývajú. Aj preto ide o veľmi ojedinelý a vzácny úkaz. Tieto chobotnice, v angličtine prezývané aj „blanket octopus“ (teda v preklade niečo ako „prikrývková chobotnica“), totiž pripomínajú práve nejakú prikrývku alebo záves z veľmi jemnej látky plávajúci vo vode.

Morskej biologičke Jacinte Shackletonovej sa chobotnicu podarilo zvečniť na záberoch ešte 6. januára. S tými sa následne pochválila aj na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Tieto chobotnice vo voľnej prírode veľmi nevidieť, aj keď v zajatí sa bežne chovajú. Vo voľnej prírode sa ale zdržiavajú najčastejšie v otvorenom oceáne, preto je veľmi ťažké ich pozorovať.

„Keď som ju prvýkrát uvidela, myslela som, že by to mohla byť nejaká mladá ryba s dlhými plutvami, ale keď som sa k nej priblížila, uvedomila som si, že je to chobotnica,“ uviedla Shackletonová portálu Bundaberg Now.

Videá a fotografie chobotnice okamžite zaplavili odborné weby a aj stránky vedeckých magazínov. Mnohí hovoria, že túto chobotnicu môžete vo voľnej prírode totiž vidieť len raz za život. Jacinta však verí, že to naposledy rozhodne nebolo.