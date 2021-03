Mjanmarsko má za sebou najkrvavejší deň od prevratu. Armáda zabila už najmenej 18 ľudí, strieľa sa ostrými

Od prevratu v Mjanmarsku, ktorý sa odohral pred mesiacom, je krajina hore nohami. Po zatknutí premiérky a líderky krajiny Aun Schan Su Ťij ako aj prezidenta a prevzatí moci vojenskou juntou, sa začali protesty občanov. Tie sa však junte nepáčia a tvrdo proti nim zasahuje.

V Mjanmarsku sa iba pred desaťročím skončila takmer 50-ročná vláda vojenskej junty; krajina sa riadi ústavou navrhnutou juntou v roku 2008, ktorá delí moc medzi civilnú vládu a generálov. Pre armádu je vyhradených 25 percent z celkového počtu kresiel a niekoľko kľúčových ministerských pozícií.

Voľby z 8. novembra 2020 boli len druhé od skončenia vojenskej diktatúry v roku 2011. Armáda však ich výsledok spochybnila a na najvyšší súd podala sťažnosti na prezidenta krajiny a predsedu volebnej komisie.

Následne pred mesiacom vojenská junta uskutočnila v krajine prevrat a víťazku volieb Su Ťij zatkla a uvrhla do domáceho väzenia.

Prvé dni boli občania vyzývaní na zachovanie chladnej hlavy a toho, aby nerobili unáhlené kroky. Po niekoľkých dňoch však začali ľudia vychádzať do ulíc a protestovať proti prevratu nenásilnou formou.

To sa junte a bezpečnostným zložkám nepáčilo a začalo demonštrantov rozháňať. Pritom sa nevyhli násilnostiam. Už 9. februára bola postrelená žena do hlavy a o desať dní na to v nemocnici zomrela. Z incidentu existuje videozáznam, na ktorom je vidno, ako sa žena ukrýva pred vodnými kanónmi, keď zrazu padne na zem po tom, ako ju guľka zasiahne do hlavy cez motocyklovú prilbu, ktorú mala nasadenú.

