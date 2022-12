Milionárom sa stal vďaka náhode: Muž vyhral v lotérii, no zabudol si vziať žreb. Katastrofe zabránila jedna vec

Čo by ste robili, ak by ste vyhrali milión? Mladý pár Kay Yoxall a Terry Kennedy na túto otázku pozná odpoveď, pretože sa to dvojici minulý rok v novembri podarilo. Odvtedy sa im život obrátil o 180 stupňov, no chýbalo málo a všetko mohlo byť inak, píše Mail Online.

Terry pochádza z anglického mesta Bernsley a pred rokom sa stal výhercom lotérie. Takmer sa však stala katastrofa a mohol o svoje peniaze prísť.

Žreb si zabudol zobrať

Pôvodne si chcel kúpiť žreb do inej lotérie, no pomýlil si dni a tak si podal Lotto. Popritom však urobil aj menší nákup a žreb zabudol na pulte.

Ako vysvetľuje LADbible, našťastie ho však na to upozornila predavačka. Dokonca zavtipkovala o tom, že je výherný. Terry sa poň vrátil a ukázalo sa, že má pravdu.

Stal sa milionárom

Vďaka takmer zabudnutému tiketu sa napokon stal milionárom. Trafil päť čísiel aj bonusové a získal milión libier, čo je v prepočte viac ako milión eur.

Keď sa to dozvedel, bol práve v práci a video z tohto momentu sa stalo na internete virálnym. Neskrýval v ňom svoju radosť a tešili sa aj jeho kolegovia. V tomto čase však už bývalí kolegovia, pretože po tom, ako sa stal milionárom, dal v práci výpoveď a so svojou priateľkou si začali užívať život.

Stále tomu nemôžu uveriť

Peniaze sa rozhodli investovať do rekonštrukcie domu a chcú ho premeniť na bývanie svojich snov. To však nie je všetko. Rozhodli sa plniť si aj svoje cestovateľské túžby. „V priemere sa nám podarilo vycestovať každý mesiac niekam,“ prezradila Kay a dodala, že výhra im navždy zmenila životy.

Nezabúdajú však na to, aké šťastie mali a podarilo sa im ako „obyčajným“ ľuďom vyhrať. Terry opísal, že ešte ani po uplynutí roka niekedy nemôžu uveriť tomu, čo sa im prihodilo.