Michal vytvoril alternatívu pre cestovné kancelárie: Razdvatrip ponúka nevšedné destinácie s ohľadom na prírodu

Cestovať sa dá na množstvo spôsobov. Kým niektorí na svojich cestách vyhľadávajú luxusné rezorty, iní sa sústreďujú predovšetkým na nezabudnuteľné zážitky a autenticitu navštíveného miesta. S tým súvisí aj podpora domácich obyvateľov alebo ochrana prírody. Stalo sa vám, že ste počuli od niekoho neuveriteľné zážitky z výletu a povedali ste si, že by ste to chceli zažiť tiež? Toto všetko v sebe spája slovenský projekt RazDvaTrip, vďaka ktorému môžete prežiť aktívny výlet udržateľným spôsobom s partiou ľudí, ktorí sú na rovnakej cestovateľskej vlne.

Ani pri cestovaní by sme nemali zabúdať na prírodu, ktorú navštevujeme alebo miestnych ľudí, ktorých naša návšteva môže značne ovplyvniť. To však neznamená, že má byť váš výlet nudným. Práve naopak. Dôkazom toho je projekt Michala Žihlavníka, ktorý je vystavaný na dobrodružných a adrenalínových zážitkoch, ohľaduplnosti ku svojmu okoliu a v neposlednom rade o nadviazaní nových cestovateľských priateľstiev.

Michal Žihlavník je jedným zo zakladateľov unikátneho projektu s názvom RazDvaTrip. Ako sám hovorí, dištancuje sa od pojmu cestovka a ide skôr o cestovateľský projekt, ktorý je určený pre každého dobrodruha a človeka, ktorý miluje zaujímavé výlety.

“Dá sa povedať, že Razdvatrip sa zrodil z neúnavnej vášne cestovať po svete a hľadať dobrodružstvá a ľudí, ktorí po nich túžia. Vždy, keď sme sa vrátili z našich ciest a rozprávali zážitky priateľom, tak sme sa stretávali so záujmom a otázkou, prečo neponúkame takéto služby aj okoliu,” opisuje Michal jeho vznik.

Čo predstavuje projekt RazDvaTrip?

Formát a idea celého Razdvatripu je ponúknuť program nabitý dobrodružstvom a zážitkami počas celého výletu. Cestujeme v malej skupine max. 8 účastníkov. Zabezpečujeme lokálnych poskytovateľov služieb, podporujeme tradičné lokálne produkty, čím chceme, aby prostriedky ostali v regióne, ktorý navštívime. Časť z ceny našich výletov je určená na ochranu prírodných a kultúrnych zdrojov.

Viem, že v poslednej dobe sa z ekológie stáva biznis, no my skutočne vieme, aké je dôležité stanoviť základné princípy prírodného turizmu, viesť k zmene názorov a konania ľudí a tým aj zvýšiť ich ekologické a kultúrne povedomie.

V čom spočíva jeho alternatíva?

Nie sme určení pre masy, taktiež nenavštevujeme ani komerčné destinácie. Naše portfólio nezahŕňa veľké množstvo zájazdov, ani to nie je našou ambíciou, skôr by sme chceli vybudovať komunitu ľudí, ktorá je naladená na rovnakej vlne. Nepôsobiť len jednosmerne, ale naopak ponúknuť ľuďom priestor na realizáciu. Radi si vypočujeme nápady na zaujímavé itineráre a rovnako tak radi pomôžeme aj s realizáciou. Ide o to, podporiť ľudí čo chcú vycestovať a zažívať niečo neobyčajné, a tým poukázať na úplne nový rozmer cestovania.

Aké sú vaše skúsenosti s cestovaním?

Cestovať treba nielen preto, aby sme videli rôzne veci, ale hlavne, aby sme videli veci “inak”. Získali istý nadhľad a nazbierali zážitky! Je to neskutočné vyjadrenie slobody. Nehovorím, že cestovanie je vždy príjemné. Nie je to vždy pohodlné, niekedy to bolí, prípadne sa zraníte, ale tak to je v poriadku. Nakoniec vás to zmení, zanechá stopy na vašej pamäti a na vašom vedomí. Dokonca aj tie negatívne zážitky sa stanú časom pozitívnymi, hlavne je to niečo, čo si beriete so sebou a ostáva vo vás. Otvorí vám to oči a odpovie na veľa otázok, stále sa dozviete niečo nové a keď sa budete chcieť dozvedieť ešte viac, tak sa cestovanie pre vás stane drogou.

Ako sú vystavané jednotlivé zájazdy? Na čo sa pri nich zameriavate?

Určite pri realizácii jednotlivého zájazdu dbáme na sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj miestnych komunít a ich kultúry. Snažíme sa priblížiť daný kus sveta. Milujeme pohyb a adrenalín a to je práve to, čo v našich destináciách vyhľadávame, či už ide o aktivitu, ktorú nemôžeme robiť doma, ako je surfing, heliskiing, canyoning…, alebo aj aktivity, ktoré sa na Slovensku dajú vykonávať, ale chceme ich priniesť v diametrálne odlišnom prostredí (lezenie, rafting, lyžovanie).

Naším cieľom je, aby ľudia na chvíľu zabudli na stav svojho konta v banke, hypotéku alebo čo budú mať na obed.

Chceme, aby sa plne sústredili na moment, keď chytajú svoju prvú vlnu na surfe v oceáne, či vysadajú z vrtuľníka do prašanu na Kaukaze. To je to najdôležitejšie, na čo sa zameriavame a tým chceme vybudovať povedomie, že Razdvatrip je skutočne továreň na dobrodružstvo!

Do akej miery sa ich plánovanie dá prispôsobiť požiadavkám účastníkov?

Povedal by som, že naši klienti tak trochu tušia do čoho idú, po tom ako si preštudujú itinerár. Výlety sú krátke, no vyskladané na maximum. Na druhej strane účasť na aktivitách, výletoch v rámci zájazdu je dobrovoľná, vždy vieme vymyslieť nejakú alternatívu, dokonca našim účastníkom dávame vybrať z možností mini výletov alebo bočných aktivít počas zájazdu, tým tvoria itinerár daného výletu spolu s nami. Aj to je spôsob ako sa lepšie navzájom spoznať.

Keďže cestujete v menších skupinkách, tak máte s nimi bližší kontakt. Je to výhoda?

Určite áno! Menej ľudí, menej starostí. Ale nie… v prvom rade nám ide o partiu. O nadviazanie nových priateľstiev a možno aj získanie parťákov na ďalšie dobrodružstvá. Snažíme sa o individuálnejší prístup ku každému jednému členovi výletu. Ľudia sú rôzni a je to trochu lotéria, aké povahy sa stretnú na letisku pred cestou, no práve o tom je cestovanie v skupine – spoznať nových ľudí, ťahať to tímovo, pomáhať si. Veríme, že s dobrou náladou a nie striktne “nalinkovaným” programom vznikne skvelá atmosféra v partii a dobrodružstvo je o to záživnejšie a intenzívnejšie.

Máte v ponuke Maroko, Slovinsko, Jordánsko alebo Gruzínsko. Prečo práve tieto miesta?

Maroko je veľmi zaujímavá krajina, nie je od nás až tak vzdialená, no pritom je to pre nás “iný svet”. Dá sa povedať, že na malom kúsku toho ponúka neuveriteľne veľa – od majestátneho Atlasu cez rozsiahlu Saharu až po Atlantický oceán. S typickou architektúrou a islamskou kultúrou zmiešanou s berberskými tradíciami a výbornou kuchyňou.

Slovinsko je malá krajina s neskutočným potenciálom, pre mňa osobne jedna z najkrajších časti Álp sú práve tie Julské, Triglavský národný park spolu so smaragdovou riekou Soča ponúka množstvo aktivít, ktoré možno dajú zabrať, ale dokážu vás poriadne nabiť pozitívnou energiou.

Jordánsko priam dýcha históriou, čakajú na vás vrúcne stretnutia a hektolitre čaju s kočovnými beduínmi. Je to krajina úžasných kultúrnych pamiatok a prírodných krás. Zažijete tam vznášanie sa na mŕtvom mori, turistiku v skalnatých rezerváciách, camping a pozorovanie hviezd v púšti Wadi Rum, parádny canyoning, lezenie a mnoho iného.

Gruzínsko sa so svojím hrdým Kaukazom, dravými riekami a parádnymi výhľadmi stáva úžasnou krajinou na vysokohorskú turistiku, freeride lyžovanie, ale aj snowboarding alebo rafting. Ďalším bonusom je príjemná, úprimná pohostinnosť domácich a miestna gastronómia.

Plánujete zájazdy aj na toto leto alebo najbližšie obdobie?

V priebehu tohto leta vieme vycestovať len do Slovinska, na jeseň potom začína sezóna v Maroku a Jordánsku. Uvidíme, ako to celé bude. Určite máme v hlave rozšírenie nášho portfólia o ďalšiu krajinu, ale to si ešte nechám pre seba.

Cítite v niečom zmenu po uvoľnení karanténnych opatrení? Ako vás zasiahla a ovplyvnila korona kríza?

Verím, že táto situácia čoskoro pominie a otvorí nové možnosti. Treba myslieť pozitívne, mne osobne to dalo priestor zamyslieť sa nad tým, ako skvalitniť naše výlety a odovzdať našim klientom o niečo viac. Rovnako tak naplánovať nové cesty a vytvoriť zaujímavé, nevšedné itineráre.

Ak vás lákajú nevšedné zážitky a originálne výlety, pozrite si bližšie ponuku Michala Žihlavníka a jeho alternatívneho spôsobu cestovania, ktorý prináša možnosť vyskúšať úplne každému, na stránke RazDvaTripu alebo nahliadnite ako takéto cestovanie vyzerá prostredníctvom fotografií na Instagrame.