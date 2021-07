Matovič: Sulík voči mne plánoval puč a zháňal hlasy, aby ma zosadil z kresla. DPH sa navyšovať nebude

Igor Matovič bol dnes hosťom v relácii V politike na TA3, kde prišlo na rôzne zaujímavé vyjadrenia. Ako prvá sa riešila téma odvolávania ministra financií, ktoré nakoniec nemalo úspech, hoci sa viacero koaličných poslancov zdržalo.

Išlo najmä o poslancov zo strany SaS. Richard Sulík totiž podľa Matoviča plánoval puč a zháňal hlasy na jeho zosadenie. Nakoniec mu to nevyšlo, keď mu chýbali 2 hlasy, a tak sa rozhodol pre zdržanie a nehlasovanie. Hoci Sulík tieto informácie dementoval, minister financií ich má vraj z dôveryhodných zdrojov.

Do parlamentu by sme sa dostali

Igor Matovič ďalej zdôraznil, že SaS má ničenie rôznych vlád vo svojej DNA a je len otázkou času, kedy od nich môžu očakávať ďalší podraz. Líder OĽANO ale verí, že ak by došlo k predčasným voľbám, jeho strana by sa určite dostala do parlamentu. Po ďalšej spoločnej vláde s SaS ale určite netúži a dúfa, že Sulík pôjde na svoj ranč v Austrálii a tam aj zostane.

Na otázku moderátora, či hystéria okolo Sputnika stála za to, bola Matovičova odpoveď jednoznačné “áno”. Je ale podľa neho škoda, že “hlupáci” v obrovskej antikampani a propagande odrádzali ľudí od očkovania touto vakcínou, čo má za následok mizerné čísla. Sputnikom sa dalo zaočkovať len niekoľko tisíc ľudí.

Antigénové testovanie by malo byť zadarmo

Máme nakúpených množstvo testov a práve preto by podľa Matoviča mali byť zadarmo, alebo za symbolický poplatok. S tým však nesúhlasí jeho minister Lengvarský a bývalý premiér sa preto rozhodol podporiť postoj strany Sme rodina.

Ďalej sme zistili, že DPH sa nakoniec zrejme vôbec nebude navyšovať. Vraj sa síce najprv plánovalo 21%, no nakoniec z toho vzišlo. DPH na úrovni 25% je údajne len výmysel Richarda Sulíka.

Správu budeme aktualizovať.