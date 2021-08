Matovič sa stretol so ženou, ktorá včera prišla o 400-tisíc eur kvôli oneskoreniu. Peniaze nakoniec možno dostane

Minister financií Igor Matovič sa dnes podvečer stretol so Zuzanou z Prešova, ktorá prišla včera v očkovacej lotérii o neuveriteľných 400-tisíc eur. Peniaze sa jej vraj pokúsi vybaviť. Informuje Televízia Markíza.

Bývalý premiér spolu s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom za ňou pricestovali do Prešova. Žena síce sledovala priamy prenos a všetky podmienky splnila, no mala smolu, že to celé pozerala cez internet s 22-sekundovým oneskorením, kvôli čomu nestihla povedať heslo včas. Meškala približne 3 sekundy.

Stala sa krivda

„Právo nemôže byť len striktné, ale musí byť aj spravodlivé. Stala sa krivda. Zuzana nevyhrala, na druhej strane, väčšina Slovenska cíti, že má morálne právo na výhru a urobíme všetko s právnikmi, aby výhru dostala,“ prezradil Igor Matovič. Viac sa vraj dozvieme zajtra.