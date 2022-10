Máte sedavú prácu a chcete cvičiť? Aj pri sedení je možné spaľovať tuky jedným cvikom, vedci vysvetľujú, ako

Pracovný deň mnohých ľudí so sedavým zamestnaním znamená to, že najväčšiu fyzickú aktivitu prejavujú cestou do a z práce. Aj keď je človek po celom dni vyčerpaný najmä od duševnej činnosti či stresu, v skutočnosti po fyzickej stránke nevykonával takmer žiadnu aktivitu. To môže v konečnom dôsledku viesť k priberaniu a vzniku civilizačných chorôb.

Vedci však v novom výskume, ktorý publikovali v časopise iScience, uvádzajú, že malý, špecifický pohyb dolných končatín môže zmierniť niektoré negatívne účinky celodenného sedenia tým, že udrží metabolizmus v chode celé hodiny.

Šikmý lýtkový sval (lat. soleus) je veľký sval nachádzajúci sa na zadnej strane dolnej časti nohy. Je silný a už dlho sa vie, že je významný pri chôdzi, behu či skákaní. Vedci teraz odhalili, že tento sval dokáže mať významný vplyv na metabolizmus, keď s ním budete robiť niečo, čo vedci nazvali „kľuky šikmého lýtkového svalu“, uvádza portál IFLScience.

Jedinečný sval

„Nikdy sme ani nesnívali, že tento sval niečo také dokáže. Je v nás po celý čas, no nikto sa nezamyslel, ako by ho bolo možné využiť na optimalizáciu nášho zdravia,“ uviedol vo vyhlásení profesor Marc Hamilton z Houstonskej univerzity. Hamilton tvrdí, že pri správnej aktivácii môže sval zvýšiť lokálny oxidačný metabolizmus.

Jeho experimentálna fyziologická štúdia sledovala 25 účastníkov, ktorých životný štýl siahal od sedavého až po aktívny. Potom robili pri sedení predpísaný cvik s lýtkovým svalom a celý proces sa monitoroval.

Analýza krvi ukázala, že špeciálne kľuky viedli k vyrovnaniu výkyvov glukózy v krvi a znížili potrebu inzulínu o 60 %, keď účastníci dostali glukózové nápoje.

Cvičenie im tiež pomáhalo spaľovať tuky v krvi. Konkrétne to bol lipoproteín s veľmi nízkou hustotou, ktorý prispieva k vysokému cholesterolu. Vedci namerali, že metabolizmus tukov sa zdvojnásobil oproti tomu, keď sa tento cvik nevykonával. Kúzlom tohto cvičenia je to, ako šikmý lýtkový sval pracuje s energiou. Namiesto rozkladu glykogénu, ako to robia iné svaly v tele, on využíva glukózu a tuk priamo z krvi. To znamená, že dokáže pracovať bez únavy celé hodiny.

Jedno veľké „ALE“

Riešenie však, ako to už býva, nie je dokonalé. Vykonávať tento cvik správne je totiž pomerne zložité a náročné.

„Kľuk šikmého lýtkového svalu vyzerá síce jednoducho, ale to, čo vidíme voľným okom, nie je všetko,“ hovorí Hamilton a pokračuje: „Je to veľmi špecifický pohyb, na ktorého správne vykonanie potrebujete nositeľnú elektroniku a školenie.“

Vedci chcú teraz zdokonaliť inštrukcie k vykonávaniu cviku, aby bolo možné ho vykonávať aj bez špeciálnej laboratórnej techniky.