Marvel predstavil nový komiksový seriál. Takto bude vyzerať očakávaná novinka WandaVision

Seriály patriace do konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU) boli vlastne jedným z dôvodov, prečo sa vôbec gigant Disney rozhodol vlastnú streamovaciu službu spustiť. Prvý z nich (a zároveň jeden z tých najočakávanejších) sa najnovšie rozhodol Disney ukázať v celej kráse a fanúšikov marveloviek ho predstavil v plnohodnotnej upútavke.

Aj keď stále nie je jasné, kedy novinku WandaVision na platforme Disney+ uvidíme, podľa vedúcich osobností by to aj napriek koronakríze malo byť ešte tento rok. Čo všetko nás v ňom čaká? To prezrádza vôbec prvý trailer, ktorý Disney ukázal pri príležitosti slávnostného udeľovania televíznych cien Emmy. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Obľúbené postavy v seriálovom projekte

Keďže Marvel Studios spolu s Disney nemali žiadne väčšie filmové plány s dvojicou obľúbených postáv Scarlet Witch a Vision, rozhodli sa im dať aspoň vlastný seriál na streamovacej platforme Disney+.

Jeden z prvých MCU seriálov, ktorý vzniká výhradne pod hlavičkou spomínaných dvoch producentov, sa bude odohrávať v 50. rokoch 20. storočia a ukáže nám, čo sa stalo so Scarlet Witch/Wandou Maximoff (hrá ju Elizabeth Olson) a Visionom (hrá ho Paul Bettany) po udalostiach vo filmne Avengers: Endgame. A to je vlastne všetko, čo zo zápletky seriálu zhruba vieme.

Komiksový sitkom

Samozrejme, známe sú aj ďalšie čriepky, ktoré sa dajú vydedukovať z traileru. Celý seriál sa bude niesť v duchu klasických čierno-bielych sitkomov a dvojica hlavných hrdinov bude žiť svoje naoko perfektné životy na americkom predmestí. To, čo ale postavy zažívajú a čoho sú svedkami, nemusí byť také, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ako bolo zrejmé z Endgame, postava Visiona zomrela, no v seriáli je nažive. Ak budú postupovať tvorcovia podľa komiksovej predlohy, môžeme predpokladať, že Scarlet Witch si vytvorila vlastnú zidealizovanú realitu, pretože sa nedokáže vyrovnať so smrťou svojej lásky. Tvorcovia navyše sľubujú, že nový MCU seriál fanúšikom poriadne popletie hlavy, čo trailer taktiež plne dokazuje. Bude sa skákať z jednej reality do druhej, chýbať nebudú ani fantastické efekty. Fanúšikov teda čaká plnohodnotná marvelovka, avšak v seriálovom šate.

WandaVision potiahnu známe mená

Okrem dvojice hercov sa vo WandaVision môžeme tešiť aj na ďalšie známe tváre z ostatných marveloviek. Vráti sa napríklad herečka Kat Dennings, ktorá si zopakuje rolu Darcy Lewis. Tú naposledy stvárnila v snímke Thor: The Dark World. Okrem nej sa vráti aj herec Randall Park známy ako agent FBI Jimmy Woo, ktorého sme videli naposledny v snímke Ant-Man and the Wasp.

Z nováčikov uvidíme napríklad Kathryn Hahn či Teyonah Parris, ktorá stvárni dospelú Monicu Rambeau, postavu, ktorá sa prvýkrát predstavila v minuloročnom hite Captain Marvel.

Producentkou seriálu WandaVision je Jac Schaeffer, ktorá zároveň celý námet vytvorila a napísala. Stála napríklad aj za scenárom Captain Marvel či ku chystanej marvelovke Black Widow. O réžiu sa postaral Matt Shakman, známy televízny režisér, ktorý pracoval na projektoch ako House, M.D., Ugly Betty, One Tree Hill, The Boys či Game of Thrones.