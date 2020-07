Cestovať či necestovať? Ak áno, kam? Hoci naša krajina vydala zoznam rizikových a menej rizikových krajín, nie každý je ochotný kvôli dovolenke riskovať, či ju podstúpiť spolu s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, ktoré ju môžu značne znepríjemniť. Na situáciu s cestovným ruchom a cestovaním do zelených krajín sme sa spýtali autora najväčšieho slovenského cestovateľského projektu Tour De Svet, Martina Hanzela.

Situácia s koronavírusom nás ovplyvnila hneď v niekoľkých rovinách. Kríza zasiahla viaceré odvetvia, poďme sa však rozprávať o najviac poškodenom segmente – cestovnom ruchu. Ako koronavírus ovplyvnil turizmus a letecké spoločnosti?

Ovplyvnil nás tak, že už nemôžeme cestovať hocikam, kam si zmyslíme. A ak aj niekam ideme, musíme dodržiavať pravidlá v súvislosti s opatrením proti šíreniu koronavírusu. Čo sa týka leteckých spoločností, mohli sme vidieť, že niektoré táto situácia dohnala až ku krachu.

Na tvojom blogu sme mohli vidieť, že už aktívne cestuješ. Kde si počas pandémie bol a ako to tam vyzerá?

Minulý pondelok som sa vrátil z francúzskeho Nicé. Vyzerá to tam s opatreniami podobne ako u nás. Ľudia dodržiavajú rozostupy, v interiéri nosia rúška, na hoteli sme mohli platiť iba kartou. Celkom ma zarazil fakt, že na raňajkách sme mali normálne švédske stoly, ale teda každý kus jedla bol separé zabalený. Inak si myslím, že atmosféra tam sa nijako nelíši od tej u nás.

Chorvátsko je už dlhé roky obľúbenou destináciou Slovákov, mnohí sa teda aj tento rok potešili faktu, že je zaradené medzi zelené krajiny a o svoj prímorský relax v tejto oblasti neprídu. Navyše je novinkou, že sa doň dá ísť aj vlakom. Myslíš, že je dovolenkovanie v Chorvátsku tento rok bezpečné?

To je zákerná otázka. Myslím, že je bezpečné vtedy, ak budeme dovolenkovať zodpovedne. Chorvátsko je super v tom, že ak chcem byť sám, tak budem. Nebudem vyhľadávať preplnené pláže, nepôjdem večer na diskotéku, ale zostanem na súkromnej pláži a večer pôjdem na krátku prechádzku do mesta na zmrzlinu. Ak toto všetko dodržím, tak áno, dovolenkovanie v Chorvátsku je aj tento rok bezpečné.

Navštívil si desiatky krajín na mnoho spôsobov. Aký je najpamätnejší moment z celej tvojej cestovateľskej kariéry?

Najpamätnejší je a asi aj ním zostane práve bod preletu cez dátumovú hranicu v Tichom oceáne, keď sme leteli nad Francúzskou Polynéziou. Je to jediný bod na svete, kde sa čas posúva dozadu a nie dopredu. Čiže sme leteli v piatok a prileteli sme vo štvrtok. A presne pri bode tohto posunu vzad som požiadal moju priateľku o ruku. Mal som k tomu aj taký romantický preslov, že keď sme sa posunuli v čase dozadu, musím napraviť to, čo som nestihol včera(úsmev). Takže áno, toto je môj najpamätnejší moment celej mojej cestovateľskej kariéry a je veľmi osobný.

Dovolenka v zahraničí bola ešte do nedávna merítkom luxusu, dnes však môžeme povedať, že nastala zmena. Čo hovoríš na fakt, že dovolenka u nás vyjde drahšie ako dovolenka v zahraničí?

Je to smutné. Veľmi smutné. Ale na druhej strane, každý má možnosť voľby a ja ako zákazník som jediný, kto to celé môže ovplyvniť. Pôjdem do Álp alebo do Tatier? Je to na mne. Aby som však nebol celkom jednostranný, myslím, že k tejto situácií dosť dopomohli aj rekreačné poukazy.

Projekt Tour De Svet sa teší vysokým číslam a popularite. Slováci sa vďaka tebe naučili cestovať spontánne na vlastnú päsť a orientovať sa v letenkách. Šetríš im peniaze aj čas. Ako Tour De Svet vzniklo?



Veľmi jednoducho. Ja som si stále pre seba pozeral letenky a aj mojim kamošom. Lenže ja a ani kamoši sme už nestíhali lietať a môžem zodpovedne prehlásiť, že ich moja iniciatíva až začala otravovať. Navrhli mi preto, aby som si založil stránku, čo som na výlete na Islande aj urobil. Keď som tam mal prvých sto ľudí, neveril som vlastným očiam. Keď tísic, už som nedýchal. No a dnes nás tam je cez dvestopäťdesiattisíc perfektných ľudí a tvoríme tak najväčší cestovateľský a letenkový blog na Slovensku. Neuveriteľné.

Aký si typ cestovateľa? Niekto rád behá po pamiatkach či prírode, pre iného je ideálnou predstavou dovolenky ľahnúť si na pláž a nič nerobiť. Čo hovoríš na dovolenku typu all inclusive?

Priznám sa, že ja nevyhľadávam ten typ dovoleniek, na ktorých sa na týždeň vyvalíte na pláž v rezorte a nič iné nerobíte. To je pre mňa doslova utrpenie. Chápem, sú ľudia, ktorí to tak potrebujú, no ja to potrebujem aspoň striedať. Jeden deň na pláži, potom spoznávať. Zase pláž, výlet, pláž, výlet. To je to, čo mám rád. A all inclusive? Je to síce najpohodlnejší variant stravovania, ale to skutočne lokálne a výnimočné nájdete však mimo rezortu. Treba vyjsť do ulíc, nájsť dobrý street food a nadobudnúť nový gastro zážitok.

Slovák cestovateľ – aký je?

Ak by som mal povedať stereotyp, tak raz do roka k moru na pláž s all inclusive. Ale som rád, že toto už neplatí, čoho dôkazom je odozva ľudi na Tour de Svet. Naučili sme sa lietať na víkendy po Európe a objavujeme aj vzdialenejšie destinácie.

Nie všetky pekné kúty sveta sú propagované. Kam by si odporúčal počas tejto pandemickej situácie ísť? Čo je bezpečné a predsa vyzerá krásne?

Posvietil by som si na menej propagované grécke ostrovy, ktorých je naozaj veľa a je tam prenádherne.

Čo si zbaliť – to je večný problém väčšiny z nás. Ak by si mal malý kufor a môžeš si do cudzej krajiny zbaliť len 5 vecí na týždeň, čo by to bolo?

Nič výnimočné. Mobil a peňaženka – to sú dve veci, ktoré mi pri bežnom cestovaní po Europe bohato stačia, samozrejme spolu s nejakým základným oblečením (úsmev). Všetko, čo potrebujem, sa dá predsa kúpiť aj v krajine, do ktorej cestujem. Tento stereotyp typu zbaliť si uteráky, 3 šampóny a veľa zbytočností máme z minulosti, no dnes to už netreba a takto by ste by si priplácali za veľký kufor do lietadla. Obchodné reťazce, ktoré sú u nás, sú takisto aj v iných krajinách a častokrát lacnejšie. Takže ja fungujem systémom, že si radšej zbalím len najnutnejšie veci a po príchode na hotel viem aj tak zbehnúť do najbližšieho obchodu a kúpiť si hocičo, čo by som potreboval alebo by mi chýbalo. Jediná výnimka by bola, ak by som cestoval do nejakej destinácie, kde viem, že budem odrezaný od sveta.

Ako sa máš a aké máš plány do budúcna?

Z Vietnamu sme si priniesli spolu s mojou snúbenicou darček, čakáme bábätko. Takže do konca leta si chcem ešte čo to pocestovať a potom sa už tešiť z nového prírastku. A inak, stihol som počas korony prerobiť kúpeľňu.