Marianna Ďurianová prekonala celoživotnú traumu. Spravila niečo, čo by jej v živote ani len nenapadlo

Jedna z najznámejších slovenských moderátoriek zahájila nový rok vo veľkom štýle. Zdá sa, že pre ňu bude výzvou, čo sa týka jednej veci. V jej živote totiž nastala veľká zmena, o ktorej vôbec ani len neuvažovala. Rozhodla sa pre veľký krok, ktorým potvrdila, že strach, ktorý ju dlhé roky paralyzoval, je odrazu preč.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nový člen v domácnosti

Niekto bojuje s traumou celý život a nezbaví sa jej, iný nazbiera v sebe odvahu, alebo sa stane niečo, čo to zrazu zmení. Marianna Ďurianová patrí do poslednej skupiny ľudí, hoci aj to chcelo veľkú guráž. Pochválila sa s tým svojim fanúšikom na sociálnej sieti, kde zverejnila výsledok celého procesu, na ktorý sa dala.

„Arlo. Keby mi niekto ešte pred trištvrte rokom povedal, že ja si dobrovoľne zaobstarám psa do domácnosti, asi by som sa schuti zasmiala,“ uviedla moderátorka v popisku k videu, ktoré zachytáva usmiatu Mariannu, ako hladká nového domáceho miláčika. Otvorene priznala, že so psami nemala dobrú skúsenosť. „Keď som mala 8 rokov, dohrýzol ma celkom slušne čau-čau (plemeno psa, pozn. red.). Odvtedy som mala ku psom rezervovaný vzťah. Miestami sa mi dokonca zrýchľoval tep, keď sa ku mne cudzí pes priblížil. A ako na potvoru, vždy a všade sa psy ku mne tlačili…“ napísala dôvod, prečo sa ich bála.

Čo zmenilo jej názor?