Marian Kotleba je vinný v kauze rozdávania kontroverzných šekov na sumu 1488 eur

Pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku dnes pokračovalo hlavné pojednávanie s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v kauze rozdávania kontroverzných šekov na sumu 1488 eur.

Na pojednávanie sa dostavil Kotleba a jeho dvaja obhajcovia – Tomáš Rosina a Ondrej Mularčík. Prítomný je aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz. Na pojednávaní odznela dlhá záverečná reč obžalovaného aj tretieho Kotlebovho obhajcu Petra Kupku. Následne samosudkyňa Ružena Sabová vyniesla verdikt. Ten nakoniec znel v neprospech obžalovaného. Marián Kotleba dostal trest štyri roky a štyri mesiace, a to v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Ešte sa môže odvolať na najvyšší súd, rozhodnutie nie je právoplatné.

Kotleba odmietal vinu

Predseda ĽSNS Marian Kotleba odmietal, že by mal byť obžalovaný zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. “Pokladám konanie a aj obžalobu za vykonštruované. Právna kvalifikácia, čoho som sa mal dopustiť, neexistuje,” uviedol Kotleba vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.

Zároveň skritizoval údajnú zaujatosť súdu a orgánov činných v trestnom konaní a skutočnosť, že počas pojednávaní nebol predložený ako dôkaz kontroverzný šek so sumou na 1488, čo je podľa znalcov známou neonacistickou šifrou. Kotleba čelí obžalobe v kauze kontroverzných šekov. V záverečnej reči sa pýtal, čoho sa dopustil. “Za čo mám byť vlastne potrestaný?” dopytoval sa Kotleba. Očakáva sa, že po jeho záverečnej reči sudkyňa ŠTS Ružena Sabová pristúpi k vyhláseniu verdiktu.

Kotlebovi hrozil trest od 4 do 8 rokov

Naposledy sa vo veci pojednávalo 21. septembra takmer deväť hodín. Súd sa oboznamoval s listinnými dôkazmi, následne bolo dokazovanie ukončené a pristúpilo sa k prednesu záverečných rečí. Prokurátor Honz dal návrh, aby samosudkyňa Kotlebu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.

Navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadzba v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.