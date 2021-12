Mari pracovala pre Emirates: Život v Katare je zlatá klietka, súkromný let začína na sume 6-tisíc eur

Množstvo mladých ľudí sníva o práci letušky, respektíve stevarda pre niektorú z najznámejších leteckých spoločností. Podobne na tom v minulosti bola aj Mari Chochulová, ktorej sa však podarilo lietať nielen s Qatar Airways, ale dokonca aj s Emirates. V súčasnosti už mladá Slovenka spoznáva svet z paluby súkromných lietadiel, keďže do privátnej sféry ju okrem pandémie zaviala aj túžba po novej skúsenosti.

Slovenská letuška Mari sa môže vo svojej doterajšej kariére chváliť ozaj zaujímavými métami. Lietala pre komerčné celosvetové spoločnosti Qatar Airways aj Fly Emirates, pričom od tohto roka prešla do súkromného sektora a prácu letušky vykonáva v privátnych lietadlách.

V rozhovore s Mari sa dočítate aj: Kedy začala uvažovať nad prácou letušky?

Prečo ju napokon nevzali do Ryanair?

Ako dostala povestný golden call od Qatar Airways?

Prečo bol život v Dohe zlatou klietkou?

Čo si najviac užila počas rokov vo Emirates?

Prečo odišla do súkromnej sféry?

Či sa dá spojiť práca letušky a rodinný život?

Kedy si začala uvažovať nad prácou letušky?

Bol to taký môj sen už od základnej školy. Po gymnáziu som sa však rozhodla pokračovať aj na vysokej škole a na tento sen som nejak pozabudla. Vyštudovala som odbor marketingu a reklamy, no po škole som sa neplánovane ocitla v Londýne, kde som si zlepšovala angličtinu. Pre mňa to bola prvá skúsenosť života v zahraničí, ďaleko od domova. Veľmi sa mi to však zapáčilo, a tak som si povedala, že pred usadením sa ešte chcem cestovať po svete. Vtedy som si znova spomenula na svoj detský sen.

Letuškou pre Emirates sa nikto nestal za jednu noc. Ako štartovala tvoja kariéra?

Odmala som snívala, že budem letuška s takým červeným klobúkom. Dostať sa však od tohto sna až k Emirates bola dlhá a náročná cesta. Všetko to začalo tak, že som sa rozhodla ísť na pohovor do Emirates, ktorý sa konal v jednom z bratislavských hotelov. Hneď na recepcii mi ale oznámili, že pohovor sa z neznámych dôvodov konať nebude.

Druhý pohovor pre Emirates, ktorý robili v Bratislave, som už zas nestihla kvôli práci, keďže po štúdiu som pracovala v reklamnej agentúre. Povedala som si, že veď nábor si robia každé dva mesiace, tak prídem inokedy. Nevedela som však, že spoločnosť mala krízu a nábory pozastavili na takmer dva roky. V tej dobe som si povedala, že už nemôžem čakať a ak chcem prácu letušky skúsiť, musím sa do toho pustiť hneď teraz.

Začala som chodiť na iné pohovory a celkom sa mi darilo. Vybrali si ma pobočky firiem Airexplore aj Ryanair. Rozhodla som sa pre Ryanair a nastúpila som na prípravný kurz. Bohužiaľ, alebo vlastne našťastie, sa mi nepodarilo spraviť záverečné testy z anglického jazyka, kde ma od úspechu delili 2 body. Cítila som sa veľmi zúfalo a sklamane.

Chvíľu na to mi povedala kamarátka, ktorá taktiež nespravila test ako ja, že Qatar Airways si robí v Prahe nábor, tak sme sa zbalili a išli do Prahy. Na pohovor sme prišli neskoro, lebo sme zablúdili, ba čo viac, ráno som ešte hovorila kamarátke, že asi tam ani nejdem, lebo mi bolo veľmi zle. Kamarátka ma nakoniec presvedčila a išli sme tam. Spolu s nami prišlo ďalších 170 ľudí.

Prešla som prvým kolom a nejak som prechádzala aj ďalšími. Keď som na konci dňa zistila, že som až vo finálnom výbere, nechcela som tomu uveriť. Napokon to vyšlo a aj keď som z posledných rozhovorov nemala dobrý pocit, nakoniec som dostala ten známy Golden Call, že som prijatá.

Vravíš, že Qatar Airways prezývajú aj “zlatá klietka”. Z čoho to plynie?

V Qatar Airways som pracovala jeden rok. Vedela som, že hneď, keď budem mať možnosť ísť na Open day do Emirates, tak tam pôjdem. Podmienky a servis sú v podstate u Qataru aj Emirates takmer rovnaké. Rozdiel je však v živote. Keď pracuješ pre tak veľkú spoločnosť, musíš dodržiavať určité pravidlá. A práve Qatar Airways má povesť jednej z najprísnejších leteckých spoločností.

Pred každou službou, či už ide o let alebo čas v kancelárii, musíš dodržiavať prísny 12-hodinový oddych. Počas toho môžeš ísť von dvakrát dokopy na 90 minút, čo je napríklad pri nešťastnej dopravnej zápche nič. Ďalej počas tohto oddychového času nemôžete mať ani návštevy a ubytovania sú rázne rozdelené na dievčenské a chlapčenské.

Ubytovanie väčšinou hradí aj poskytuje spoločnosť. V Emirates bola aj možnosť ich “live out” systému. Firma ti dala istú čiastku na ubytovanie a nemusel si bývať na ich ubytkách. Tak to bolo v minulosti, no keď som nastúpila ja, zmenilo sa to s podmienkou, že musíš buď vlastniť v Dubaji nehnuteľnosť alebo byť ženatý/vydatá.

Keď som mala voľno a bola som v Dohe, vždy som medzi 4:00 až 7:00 musela byť na ubytku, také boli pravidlá. Taktiež nadriadení neboli tak uvoľnení ako v Emirates, čiže niekedy sa pracovalo aj pod stresom, ale to tiež záležalo na tom, na akého človeka natrafíš.

Po roku v Qatar Airways som teda odišla do Emirates, čím som si splnila svoj veľký sen. Cestovala som po svete a pracovala pre nich 2 a pol roka. Niekto by si mohol povedať, že prečo len tak krátko, keď to mal byť detský sen? Ako sa hovorí, človek mieni, Pán Boh mení… Prišlo obdobie Covidu a pravdepodobne všetkým sa otočil život hore nohami. Taktiež sa toho veľmi veľa zmenilo aj v Emirates. Mala som teda obrovské šťastie, že ma kontaktovali z firmy, pre ktorú pracujem teraz. Tak som vlastne odišla už do tretej firmy a zmenila som komerčné lietanie za korporátne.

Aké sú platové podmienky v Qatar Airways a Emirates?

Ak budem porovnávať situáciu pred pandémiou, tak rozdiel medzi Qatar Airways a Emirates je teda, ako vravím, minimálny. Rovnako to bolo aj v platoch. Finančné ohodnotenie v týchto veľkých spoločnostiach bolo postavené na rovnakom princípe. Dostávaš základ, ktorého výška sa nemení + teda bonusy za odrobené hodiny, diéty v rôznych destináciách. Platy sú takmer identické.

Podľa portálu thesegoldwings si letuška/steward vo Fly Emirates dokážu zarobiť mesačne v priemere 3 300 eur.

Prečo si vlastne zmenila komerčný sektor za privátny?

Jeden z dôvodov bol určite aj koronavírus a situácia v pandémii. Je to však veľká príležitosť. Mala som veľké šťastie, že oslovili práve mňa, pretože v súkromných lietadlách sa od letušiek vyžaduje niekoľkoročná prax v biznisovej alebo prvej triede, pričom ja som pracovala len v economy.

Odchod bol pre mňa veľmi náročný, pretože som milovala prácu pre Emirates. Na druhej strane som si povedala, že keby som teraz túto ponuku odmietla, možno sa k nej už nikdy nedostanem. Videla som v tom kariérny rast a zmenu. Taktiež nevydržím dlho na jednom mieste. (Smiech)

Koľko stojí let takým súkromným lietadlom?

Hodina letu v súkromnom lietadle začína na sume 6 000 eur. Takéto lietanie v privátnych lietadlách je však privilégium a bežný človek sa naň obvykle nedostane. Paluba už nevyzerá ako v komerčných lietadlách. Ide o akúsi luxusnú štýlovú obývačku s mäkkými kreslami, sedačkou alebo gaučom. Niečo ako malý elegantný apartmán, kde vám letuška naservíruje dokonalé jedlo či drink. Stačí, ak klient zavolá a objedná si let prakticky kdekoľvek. Stačí asi len dobrá plocha na pristátie, ale to je už viac práca pre pilotov, ako pre mňa. (Smiech)

Čo tvoj plat v súkromnom sektore?

Skladá sa zo základu, ktorý dostanem rovnaký, či lietam alebo nie. Okrem toho mám rôzne diéty, no plat sa odráža aj od typu zmluvy, národnosti, skúseností atď. Takže takmer každý z mojich kolegov má iný druh zmluvy a teda aj inú výšku platu.

Aký rozdiel je v tvojej príprave na let v komerčnom a súkromnom sektore?

V komerčných spoločnostiach máte viac-menej všetko zabezpečené. Catering, upratanie lietadla či dokonca safety-check v Dubaji. Po pristátí letuška skontroluje, či je všetko v poriadku, za pasažiermi pozbiera deky, slúchadlá a ostatné veci.

V privátnych lietadlách robí všetko to, čo som vymenovala, len letuška. Od cateringu, objednávania darčekov pre klienta až po servírovanie jedla. V tomto sektore sme tzv. ženy pre všetko. Teda pracovná doba začína pri súkromných letoch oveľa skôr, než je odlet. A navyše, čas odletu sa môže kedykoľvek meniť, keďže sa musíme prispôsobiť klientovi.

Našla si si počas rokov svoju obľúbenú/neobľúbenú destináciu, do ktorej sa ti lietalo najlepšie/najhoršie?

Keď som začínala s prácou letušky v Qatar Airways, chcela som navštíviť Austráliu a Sydney. To sa mi podarilo našťastie viackrát. Navštívila som aj Perth, kde som vďaka Emirates mohla letieť a stretnúť sa so svojou najlepšou kamarátkou z detstva, s ktorou sme sa nevideli 13 rokov. Za podobné zážitky budem Emirates navždy vďačná.

Tiež by mi nikdy nenapadlo, že sa pozriem na Nový Zéland a miesta, kde sa natáčal Pán presteňov. Singapur, Bali či Maurícius boli pre mňa tiež veľmi špeciálne destinácie, ktoré som si veľmi užívala. Z pracovného pohľadu však ani nejde o to, že kam letíte, ale s kým letíte.

V Emirates bolo ešte pred covidom až 21 000 letušiek, čiže takmer každý let absolvujete s niekým novým, koho spoznáte až na predletovom briefingu. Niekedy to bola výhoda, lebo ak vám niekto nesadol, stačilo si prežiť jeden let a už nikdy ste ho nemuseli vidieť, alebo teda zas o pár rokov.

Neobľúbenú destináciu som asi ani nemala. Možno miesta ako Bangladéš, kde nemáte čo robiť. Tieto podobné miesta neboli u mňa až tak populárne.

Čo založenie rodiny popri tejto práci. Dá sa to spojiť dokopy?

Nie je to najľahšie, ale ani nemožné. Poznám množstvo letušiek, ktoré majú rodiny. Ale z vlastnej skúsenosti viem, že nájsť si partnera a udržať si ho je pri tejto práci veľmi náročné. Ale asi je to aj o šťastí, takže uvidíme, čo život prinesie. V súčasnosti som však oveľa viac na Slovensku, kde mám takú základňu. Odtiaľ, respektíve z viedenského Schwechatu, sa už presúvam podľa potreby ďalej.