Manželia pred 50 rokmi vymenili sendvič za jednoduchý obraz. Teraz zaň môžu získať obrovskú sumu

Irene Demas a jej manžel Tony, ktorí spolu pracovali vo svojej malej reštaurácii v kanadskom Ontáriu, vymenili ešte v 70. rokoch sendvič za obraz. V tom čase ani nemohli tušiť, že táto výmena bola nesmierne výhodná. Získali totiž dielo od umelkyne Maud Lewis. Tá však bola v tom čase chudobnou naivnou umelkyňou a jej obrazy boli prakticky bezcenné.

„V tom čase sme sa všetci navzájom podporovali,“ povedala Irene o dobe, keď mala niečo viac ako 20 rokov. Podľa nej bolo úplne bežné, keď zaniesla polievku a sendvič do kvetinárstva oproti a ona si odtiaľ odniesla kyticu.

Zbožňoval ich sendvič

Jedným z ich stálych zákazníkov bol aj maliar John Kinnear. Ten zbožňoval ich grilovaný syrový sendvič a každý deň si chodil na ňom pochutnať. Irene hovorí, že to nebol obyčajný sendvič. Používala krajce celozrnného chleba opečeného na masle do chrumkava a kvalitný čedar. Aj keď sa Kinneara snažili presvedčiť, aby si dal aj niečo iné, on bol tvrdohlavý a jedol iba tieto sendviče, uvádza The Guardian.

Ako informuje aukčná spoločnosť Miller & Miller, ktorá opísala príbeh Irene a Tonyho a ich obraz, tak spomínaný anglický maliar nadviazal kamarátsky vzťah s naivnou maliarkou Maud Lewis, keď si o nej prečítal článok. Dojalo ho, že Maud žije v extrémnej chudobe iba v jednoizbovom byte bez vody a elektriny, má ťažké zdravotné problémy, no napriek tomu maľuje svoje jednoduché obrázky.

Poslal jej preto nejaké štetce, farby a plátna, keďže nemala peniaze ani na to. Maľovala totiž na všetko, čo našla – kartóny, preglejky či zvyšky tapiet. Farbu získavala od rybárov, ktorým ostávali zvyšky, keď si natierali svoje lode.

Ponúkol obraz za sendvič

Keď jej Kinnear poslal druhú zásielku, trvala na tom, že sa mu odvďačí niekoľkými obrazmi. Tie on potom predával v prepočte za pár eur a nakupoval jej za to ďalšie výtvarné pomôcky. Je pravdepodobné, že Kinnear bol jediným umelcom, ktorý si s Maud Lewis dopisoval.

Jedného dňa, keď bol Kinnear na svojom pravidelnom sendviči, opýtal sa, či by si namiesto peňazí nezobrali niektorý z obrazov, ktoré Maud Lewis namaľovala a poslala mu ich.

Irene spomína, že keď obrazy videla, ich naivnosť a detské motívy ju neoslnili. Keď však Kinnear začal rozprávať o Maud, aké má ťažké zdravotné problémy a ako žije v neskutočnej chudobe, prišlo jej ľúto a vybrala si obraz, na ktorom bolo čierne nákladné auto.

Irene bola v tom čase tehotná a prišlo jej vhodné, že obraz potom umiestni do detskej izby. Neskôr im Kinnear dal aj tri listy, ktoré si s Maud vymenil.

Vážená umelkyňa

Umelkyni sa postupom času začalo viac dariť, keď si kritici umenia všimli jej jedinečný detinský štýl maľby. Kanadská televízia tiež natočila o nej dokument a ľudia prejavovali zvýšený záujem o jej tvorbu.

Teraz, keď Irene a Tony vedia, že obraz, ktorý získali za sendvič má veľkú hodnotu, rozhodli sa ho dať do aukcie. Tá sa bude konať 14. mája 2022 a očakáva sa, že obraz bude vydražený za sumu 35-tisíc kanadských dolárov.

Maud Lewis zomrela v roku 1970 s pokročilou artritídou. To už jej obrazy obdivovali stovky nadšencov, dva z nich si dokonca objednal Biely dom počas pôsobenia Richarda Nixona. Jej manžel zomrel v roku 1979, keď ho zabil zlodej, ktorý sa pokúšal vykradnúť jeho dom.

O Maud Lewis bol tiež natočený film s názvom Maudie z roku 2016, v hlavnej úlohe so Sally Hawkinsovou a Ethanom Hawkom.