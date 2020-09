Manéver trval 150 sekúnd. ISS sa úspešne vyhla zrážke s vesmírnym odpadom

Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) vykonala preventívny vyhýbací manéver, aby sa vyhla zrážke s kusom neidentifikovaného vesmírneho odpadu, informovala v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Americkí a ruskí letoví dispečeri vykonali 150-sekundový manéver v utorok o 19.19 h SELČ, uviedla NASA s tým, že v súčasnosti nie sú členovia posádky v ohrození.

“Manévrom sa zvýšila obežná dráha stanice od predpokladanej dráhy odpadu, ktorý sa odhadoval na vzdialenosť 1,39 kilometra od stanice v čase najbližšieho priblíženia o 20.21 h,” informovala NASA.

The Exp 63 crew traded roles as an eye doctor, plumber and scientist today before the station boosted its orbit to avoid an unknown piece of space debris. More… https://t.co/GdzdNUVgIR pic.twitter.com/Q3viGQITnW

