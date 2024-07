Mamička poriadne pobúrila rodičov. Zverejnila čo robí, aby počas letu udržala svoje dieťa na mieste a ľudia len krútia hlavou

Lietať s dieťaťom môže byť naozaj veľmi náročné, hlavne, keď máte akčné dieťa, ktoré neposedí. Na internete nájdete množstvo rôznych tipov a trikov, ako urobiť cestovanie ľahším a znesiteľnejším, no niekedy je to trošku pritiahnuté za vlasy.

Na stránke CafeMom sa objavil TikTok dvojnásobnej mamičky Lisy Flom, ktorý sa stretol s poriadnou vlnou negativity. Nestretla sa s pochopením a hneď pochopíte prečo. Väčšina rodičov sa snaží svoje deti zabaviť počas dlhej cesty autom či autobusom, no lietadlo je skutočne špecifické. Niektorým deťom sa ťažko vysvetľuje, že musia sedieť pripútané na sedadle a nemôžu nikam odísť.

Pochválila sa trikom, dočkala sa kritiky

Lisa to vyriešila veľmi svojským spôsobom, ktorý sa nestretol s pochopením takmer u žiadneho rodiča. Mladšiu dcéru na sedadle v lietadle udržiava tak, že používa suchý zips. Podľa nej to pomáha udržať jej dieťa na mieste, pretože dcéru proste prilepí na sedačku v lietadle a už sa ani nepohne. Ľudia však nad jej rozhodnutím len krútia hlavou.

Čo ľuďom prekáža?

Prekáža im, že poškodzuje sedadlo v lietadle, ale aj to, že im to nepripadá ako bezpečný spôsob udržania dieťaťa na mieste. Mnohí tiež poukázali na to, že ostatní rodičia malých detí bežne berú do lietadla autosedačky, kde môže dieťa bezpečne sedieť.