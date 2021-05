Mala by ísť príkladom aj ostatným lídrom: Starostka Göteborgu sa vykašľala na politiku, teraz pracuje ako smetiarka

Politici sú veľmi zvláštnou skupinou ľudí. Mnohí z nich sa aj po zdanlivom odchode z politiky do nej neustále vracajú alebo začnú vykonávať profesie, ktoré od nej nemajú vôbec ďaleko. Iné je to ale v ostatných štátoch Európy, kde sa mnoho politikov po konci kariéry uplatňuje v odlišných sférach. Bývala starostka švédskeho Göteborgu dokonca v diametrálne odlišnom odvetví. Je z nej totiž smetiarka.

Ešte v roku 2018 bola hlavou švédskeho mesta Göteborg. Potom sa však Ann-Sofie Hermansson rozhodla z politického života odísť a jej kariéra nesmerovala do založenia vlastného biznisu. Stala sa z nej vodička smetiarskeho auta. O jej novej kariére píše web Politico.

Z političky smetiarka

„Ľudia sa ma niekedy pýtajú, čo tu, do pekla, robím, ale pre mňa je to dobré riešenie. Musím predsa z niečoho platiť nájom,“ povedala bývalá starostka druhého najväčšieho mesta vo Švédsku. Tá sa na dráhu smetiarky dala po tom, čo pred tromi rokmi neuspela vo voľbách. Keďže mala vodičský preukaz na nákladné autá, rozhodla sa, že to využije. Svoje rozhodnutie vôbec neľutuje.

Nu tar vi helg 😊 pic.twitter.com/1QdkMnVpBh — Ann-Sofie Hermansson (@soffangbg) January 22, 2021

Ako prezradila, jej život ako starostky bol mimoriadne hektický. Teraz si užíva pokoj aj napriek fyzicky náročnejšej práci. Má presne stanovenú pracovnú dobu a voľné víkendy, počas ktorých už nemusí riešiť neustále stretnutia s inými politikmi a ďalšie pracovné hovory.

Je šťastná a rada, že nikoho už nesklame

Za to, že sa z nej ako uznávanej političky stala smetiarka, sa vôbec nehanbí, práve naopak. O svojej práci pravidelne informuje svojich sympatizantov aj prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Okrem iného tam tiež predstavuje aj svojich kolegov. „Carro, Stefan, Rudolf a Mikael. Najlepší gang,“ napísala nedávno v príspevku na profile, na ktorom má 12,5-tisíc followerov.

Lunch för arbetsstyrkan på kärltvätten Renova på Kristi Flygare. Carro, Stefan, Rudolf och Mikael. Bästa gänget. pic.twitter.com/oYxVjPjOvQ — Ann-Sofie Hermansson (@soffangbg) May 13, 2021

Prečo sa ale vôbec pre kariéru v smetiarskom aute rozhodla? Ako priznala, PR a tie ostatné veci neboli pre ňu “to pravé orechové”, a teraz robí tiež niečo prospešné pre mesto. „A aspoň zo mňa nie je nikto sklamaný,“ prezradila.

Z Hermanssonovej by si mnohí politici (a aj na Slovensku) mohli po konci kariéry brať príklad. Mnohí totiž síce z politického diania odišli, no viacerí zvažujú návrat na scénu, aj keď ich šance sú mizivé. Iní zas zostávajú v politike aspoň okrajovo na univerzitách, kde o nej vyučujú a iní zas zastávajú funkcie právnikov a podobných ďalších profesií, ktoré by im prípadný návrat do parlamentu mohli aspoň trochu zjednodušiť.