Majú menej negatívnych ako pozitívnych, hovoria analytici. Na víkend tipujeme presun svadieb zo Starej Ľubovne do Kežmarku

Bratislava a Trnava má pozitivitu len 5 percent a oveľa vyšší počet PCR testov, otvára analytik príspevok na sociálnej sieti. To isté sa ale nedá povedať o Starej Ľubovni a Čadci.

Pozitivita sa v týchto dvoch mestách totiž začína vymykať spod kontroly. “Ak v Bratislave pošle testovacia pani jednu SMS-ku so stavom POZITÍVNY, tak testovacia pani v Starej Ľubovni píše 10 (slovom: desaťpozitívnych SMS správ). A testovacia pani v Čadci sa nedá zahanbiť, píše 8. To musí byt prácička.”

Vírus-nevírus, alfa-delta, idú si svojím tempíčkom

Ak by 1 pozitívny mal len 3 blízke kontakty, čo v severných okresoch s mnohodetnými rodinami vo viacgeneračných domoch je skôr 13, tak by na druhý deň museli v týchto okresoch robiť pri 40-50 percentnej pozitivite trikrát viac testov, deň na to deväťkrát viac testov.

“Ale oni robia rovnako, idú si svojím tempíčkom. Vírus-nevírus. Alfa-delta. Sviatok-piatok. Nič v zlom.”

V Starej Ľubovni pozitivita prešla z 11 percent na 49,95 percent a od začiatku týždňa je pozitivita 65 percent. “Oni tam majú menej negatívnych ako pozitívnych,” tvrdí analytik. V Čadci zase prešla pozitivita zo 17 percent na 37 percent. Bratislava má pre zmenu posun z 3,6 percenta na 5,0 percent.

“Tempíčko, pohoda, klídek, tabáček,” uzatvára analytik štatistiku pozitivity.

O 65 percentách sníva aj Messi a Ronaldo

“O 65 percentnej úspešnosti sníva pri pokutových kopoch Messi a aj Ronaldo, o španielskom národnom tíme ani nehovorím,” hovorí analytik. Podľa neho je pozitivita pri PCR testoch zo Starej Ľubovni natoľko vysoká, že má šancu sa dostať do médií. Rovnako ironická je podľa analytika informácia, že štatistika pozitivity testov v Ľubovni je vyššia ako je percentuálne zastúpenie vakcinovaných seniorov.

“Posledný víkend boli “zakázané” svadby z Bardejova presunuté do Svidníka, to je na mape vpravo. Tento víkend tipujeme zo Starej Ľubovne presun svadieb do Kežmarku – ten má pozitivitu 2 percentá a otvorené reštiky aj vo vnútri a aj s pivnicou.”

Stará Ľubovňa bude v bordovej farbe od nasledujúceho týždňa. “Hlavne, že je Bratislava už týždeň oranžová a McDonald v Lamači má zavreté vnútri a kávu si dáte len vonku na daždi. Vírusu sme dali po papuli, zlomili mu tej jeho spajky, všetky.”

Analytik uzatvoril status ironicky: “Tak čo: zákusky napečené? Pred rokom som pozrel pár tabuliek, videl MarekToDala hovoriť čosi o predikciách na polovicu októbra a tak som sa hecol. Vtedy sme ešte netušili, čo za taneček to bude. Ale prečo musia na ORAVE a Kysuciach dať druhé kolo? V TOP 7 oba kysucké okresy a dva z troch oravských. Prv než sa cez víkend vyberiete na veselku severne od Žiliny, pozrite si môj blog a spravte všetkým pred rozbíjaním taniera pred dverami reštiky aspoň AG test.”