Madonna svojím odvážnym outfitom pobúrila mnohých ľudí. Niektorí sa chytajú za hlavu a tvrdia, že na toto je už stará

Hádam netreba hovoriť, že legendárna speváčka zaujme pozornosť novinárov i verejnosti všade, kde sa objaví. Dostať ju na nejakú akciu automaticky znamená zviditeľniť ju a tentoraz na seba opäť strhla všetku pozornosť.

65-ročná speváčka Madonna sa podľa informácií portálu Entertainment Weekly prekvapivo objavila na premiére filmu Deadpool & Wolverine. Popová ikona si na červenom koberci zapózovala spolu s hlavnými hviezdami filmu Ryanom Reynoldsom a Hugh Jackmanom, ako aj so svojimi deťmi Estere a Stellou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Madonna (@madonna)

Zvolila odvážny outfit

Fotografie z premiéry neskôr speváčka zverejnila aj na svojom profile na sociálnej sieti, kde ukázala bližšie detaily svojho outfitu. Pod zdanlivo elegantným sakom totiž skrývala úzky korzet s prackami a hlbokým výstrihom. Namiesto nohavíc zvolila sieťované silonky a outfit doplnila sieťovanými rukavičkami a striebornými doplnkami.

Ľudia mali na túto voľbu outfitu rozličné názory a hoci niektorí jej vzhľad milovali a považovali ho za typický pre túto hviezdu, iní tvrdili, že je to už príliš a mala by sa začať obliekať na svoj vek.

„Hmmm… Niekto sa príliš snaží. Len hovorím…“ znel jeden z negatívnych komentárov pod jej fotografiami.

„Správaj sa na svoj vek,“ odkázal jej zas niekto ďalší. Hneď niekoľko komentárov zároveň poukázalo na fakt, že sú tieto fotografie upravené. „Prestaň s tým photoshopom,“ odkázala žena a ďalší komentujúci ju rovno vysmial: „Ten počet filtrov na jej tvári.“

„Babička chce zostať mladá, nechápe, že to už dávno nie je,“ stálo zas v inom komentári.

Objavili sa tiež špekulácie. Jedna fanúšička totiž komentovala: „Vyzerá skvele, ale zaujímalo by ma, ako by vyzerala, keby starla prirodzene. Asi by bola krásna. Teraz vyzerá len ako každá iná žena, ktorá sa dostala do pasce Kim K.“

„Len si prajem, aby si sa tak extrémne nenaháňala za mladosťou. Ťažko sa na to pozerá. Vždy ťa budem milovať a Ty si kráľovná,“ súhlasila ďalšia komentujúca.

Sú radi, že ostáva svojská

Zatiaľ čo niektorí kritizovali to, že sa Madonna snaží byť stále mladá a vyzerá rovnako aj po rokoch, nemeniac svoj štýl, iní jej to naopak kvitovali. „Na Madonne milujem to, že sa pre nikoho nezmenila a vždy bola sama sebou,“ stálo napríklad v jednom z komentárov.

„Drahý Bože, nikto sa ti nevyrovná. Diva stvorená z poézie, reality a rytmu,“ nešetrila slovami chvály fanúšička.

„Tvoja nadčasová krása vyráža dych!“ pridala sa ďalšia. Iná zas pochválila: „Nikdy si nevyzerala lepšie!“