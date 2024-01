Luxusné hodinky, pre ktoré zadržali herca Schwarzeneggera, majú nového majiteľa. Vydražili ich za desaťtisíce eur

Luxusné hodinky, pre ktoré herca Arnolda Schwarzeneggera v stredu zadržali colníci na mníchovskom letisku, vo štvrtok vydražili na charitatívnom podujatí v rakúskom Kitzbüheli za 270.000 eur. TASR informácie prevzala z agentúr APA a DPA.

Podujatie spojené s aukciou organizovala hercova nadácia Schwarzenegger Climate Initiative. Samotný Arnold v príhovore označil svoje zadržanie za divoký zážitok a pridal aj vtip o colníčke, ktorá sa mu údajne chystala nasadiť putá.

Herca a bývalého politika colníci zadržali, pretože po príchode z USA nepreclil hodinky z dielne švajčiarskeho výrobcu Audemars Piguet. Na letisku sa zdržal tri hodiny, zaplatil pokutu 35 000 eur a úrady začali vo veci vyšetrovanie.

Hovorca colnej správy v Mníchove, Thomas Mister, povedal, že hodinky bolo potrebné precliť, pretože Schwarzenegger mal v úmysle predať ich v Európskej únii. Nemecký denník Bild uviedol, že hodinky boli vyrobené špeciálne pre herca.

