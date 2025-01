Ľudia tvrdia, že Toma Cruisa už nespoznávajú. Vraj to prehnal s úpravami a je z neho iný človek

Na internete sa rozprúdili vášnivé diskusie o tvári Toma Cruisa po tom, ako mu bolo udelené najvyššie civilné vyznamenanie amerického námorníctva. Hoci sa ľudia tešili z jeho úspechu, vzhľad herca ich znepokojil natoľko, že sa ho rozhodli komentovať a vynechali gratulácie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Boredpanda, šesťdesiatdvaročnému akčnému hrdinovi udelili ocenenie Distinguished Public Service Award za „výnimočný prínos“ pre armádu prostredníctvom jeho úloh na filmovom plátne. Po tom, ako mu minister námorníctva USA Carlos Del Toro odovzdal certifikát a medailu, hviezda nominovaná na Oscara vyjadrila vďaku ľuďom slúžiacim národu. Viac ako jeho slová však ľudí zaujal jeho vzhľad.

Tvrdia, že vyzerá inak

„Obdivujem všetkých vojakov a vojačky,“ povedal herec, keď si prevzal vyznamenanie. „Viem, že v živote platí niečo, čo je pre mňa veľmi pravdivé, a to, že viesť znamená slúžiť. A to viem v hĺbke duše. A vidím to aj na vojakoch a vojačkách,“ dodal.

Po tom, ako Cruise dostal toto špeciálne uznanie od amerického námorníctva a nechal sa s ním vyfotografovať, ľudia začali špekulovať, či podstúpil nejaký kozmetický zákrok. Mnohí pritom tvrdili, že náhle vyzerá oveľa staršie a napriek tomu, že už má po šesťdesiatke, vysvetľovali, že je to akoby zostarol zo dňa na deň.

„Čo sa mu stalo?“ pýtal sa jeden komentujúci, zatiaľ čo iný rovno prehlásil: “Toto nie je Tom Cruise.“ Všetka pozornosť pritom bola na hercovej tvári. „Prečo má v poslednom čase takú opuchnutú tvár?“ pýtal sa ďalší.

„Vyzerá to, akoby si schoval jednu zo starých masiek z Mission Impossible a pred odovzdávaním cien ju hodil do mikrovlnky,“ napísal štvrtý. Niekto iný zas poznamenal: „Vyzerá, akoby sa nechal operovať, aby vyzeral ako Jason Bateman, ale v Temu verzii.“

Objavila sa tiež otázka: „Prečo na týchto fotkách zrazu zo dňa na deň zostarol o 30 rokov?“

Potom sa však do komentovania pustila skupina ľudí, ktorí sa nepýtali, ale rovno poskytovali odpovede. „Jaj! Spackané výplne a botox,“ vtipkoval komentujúci, zatiaľ čo iný napísal: “Má v tvári tonu výplní.“ Ďalšia osoba vtipkovala: „Toma Cruisa napadli výplne!“